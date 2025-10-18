İzzet Çapa'dan Fatih Ürek'in Zayıflama İğnesi Yüzünden Kalp Krizi Geçirdiği İddialarına Net Yanıt Geldi!

'Az önce Fatih’in tedavi gördüğü hastaneden çıktım…

Sevenlerinin, dostlarının, ailesinin kalbi aynı kapının önünde atıyor…

Herkesin tek dileği, o ışıl ışıl gülümsemesini yeniden görmek.

Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın…

Beyin ölümü gerçekleşmiş değil.

Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecindeler.

Kalbi güçlü… Kalbi her zamanki gibi dirayetli.

O 20 dakikalık zaman diliminde yaşanan şeyin beyinde bırakacağı olası etki inceleniyor, o kadar.

72 saat dolmadan hiçbir kesin yargıya varılamaz…

Ayrıca bazı yerlerde geçen “zayıflama iğnesi” iddiası tamamen asılsızdır.

Yok öyle bir durum…

Hastanenin telefonları susmuyor, herkes merakta, herkes endişeli…

Ama ne olur; yanlış bilgilere değil, sevgiye tutunalım.'