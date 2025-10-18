İzzet Çapa'dan Fatih Ürek'in Zayıflama İğnesi Yüzünden Kalp Krizi Geçirdiği İddialarına Net Yanıt Geldi!
Son günlerde, Fatih Ürek’in zayıflama iğnesi nedeniyle kalp krizi geçirdiği yönündeki söylentiler gündeme bomba gibi düşmüştü. İzzet Çapa, “Zayıflama iğnesi iddiası tamamen asılsız. Yok öyle bir durum.” diyerek zayıflama iğnesi iddialarını yalanladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü gazeteci İzzet Çapa, dostu Fatih Ürek’in sağlık durumu hakkında sosyal medyada dolaşan yanlış iddialara açıklık getirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın