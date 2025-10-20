onedio
72 Saat Entübe Olarak Bekletilen Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Menajerinden Yeni Açıklama!

72 Saat Entübe Olarak Bekletilen Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Menajerinden Yeni Açıklama!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.10.2025 - 15:43

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 20 dakika kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Ürek’in bugün uyandırılması bekleniyordu ancak durumunda değişiklik yaşanmadı. Zayıflama iğnesi iddialarına da menajerinden “Yalan habere değil, duaya ihtiyacımız var”diyerek yalanlama geldi. 

İşte Ürek'in sağlık durumu hakkında son açıklamalar...

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

20 dakika süren kalp masajı sonrası yeniden hayata döndürülen sanatçı, yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti. Bugün uyandırılması beklenen Ürek için maalesef beklenen gelişme yaşanmadı. Ünlü ismin uyutulma sürecine bir süre daha devam edilecek.

Son günlerde Ürek’in kalp krizi nedenine ilişkin zayıflama iğnesi kullandığı iddiaları sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Bu iddialara menajeri Mert Silivri sert bir açıklamayla yanıt verdi.

Bu iddialara menajeri Mert Silivri sert bir açıklamayla yanıt verdi.

“Değerli sanatçımız Fatih Ürek hakkında son günlerde dolaşan iddialar asılsız ve yalan haberlerden ibarettir. Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Fatih Ürek’in sağlık durumu stabil olmakla birlikte ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımdaki tedavi süreci, uzman sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. 

Biz yalan haber değil, dua istiyoruz. 

Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv” ifadelerini kullandı.

Silivri ayrıca Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken'e mesaj atarak “Son üç gün çok stresli geçti. Fatih hala uyutuluyor, dualarınızı esirgemeyin.” diyerek bilgi verdi.

Yorum Yazın