72 Saat Entübe Olarak Bekletilen Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Menajerinden Yeni Açıklama!
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 20 dakika kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Ürek’in bugün uyandırılması bekleniyordu ancak durumunda değişiklik yaşanmadı. Zayıflama iğnesi iddialarına da menajerinden “Yalan habere değil, duaya ihtiyacımız var”diyerek yalanlama geldi.
İşte Ürek'in sağlık durumu hakkında son açıklamalar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu iddialara menajeri Mert Silivri sert bir açıklamayla yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın