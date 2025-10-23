onedio
Şeyma Subaşı Sitem Etti: "Ben Böyle Bir Şey Söylemedim!"

Gülistan Başköy
23.10.2025 - 11:02

Şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak popülerliğini koruyan Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde 'Günlük 20 bin TL harcayarak gayet güzel yaşanır' şeklinde bir açıklaması olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada viral olan iddia sonrası Subaşı sessizliğini bozdu 'Ben öyle bir şey demedim. Hiç aklıma böyle bir şey gelmez zaten.' dedi.

İşte detaylar...

Acun Ilıcalı ile evliliğiyle tanıdığımız Şeyma Subaşı boşanma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Acun Ilıcalı ile evliliğiyle tanıdığımız Şeyma Subaşı boşanma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Kendini gezmeye ve sağlıklı yaşama adayan Subaşı hakkında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre Subaşı “Günlük 20 bin TL harcayarak gayet güzel yaşanır” diye bir yorumda bulunmuştu. Sosyal medyada Subaşı'nın bu yorumuna  “Birisi şu ablaya asgari ücretin 22 bin.104 TL olduğunu söylesin” şeklinde tepkiler yağmıştı.

Sessizliğini bozdu:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
