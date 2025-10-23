Şeyma Subaşı Sitem Etti: "Ben Böyle Bir Şey Söylemedim!"

Şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak popülerliğini koruyan Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde 'Günlük 20 bin TL harcayarak gayet güzel yaşanır' şeklinde bir açıklaması olduğu iddia edilmişti. Sosyal medyada viral olan iddia sonrası Subaşı sessizliğini bozdu 'Ben öyle bir şey demedim. Hiç aklıma böyle bir şey gelmez zaten.' dedi.

