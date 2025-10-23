onedio
Miss Grand International Tacını Filipinli Güzel Emma Mary Kaparken, Konu Dönüp Dolaşıp İdil Bilgen'e Geldi!

Miss Grand International Tacını Filipinli Güzel Emma Mary Kaparken, Konu Dönüp Dolaşıp İdil Bilgen'e Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.10.2025 - 11:49

Dünyanın en büyük güzellik yarışmalarından Miss Grand International 2025’i Filipinler güzeli Emma Mary Tiglao kazandı. Ancak konu döndü dolaştı Türkiye güzellerimize, özellikle de tartışmalı güzel İdil Bilgen’e geldi. Sosyal medyada yarışmacılar kıyaslanmaya başladı. 😬

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Miss Universe, Miss World, Miss Supranational ve Miss International ile birlikte dünyanın en prestijli beş yarışmasından biri olan Miss Grand International 2025 dün akşam Bangkok’ta düzenlenen görkemli finalle sonuçlandı.

76 ülke temsilcisinin yarıştığı gecede, tacı 1994 doğumlu Filipinler güzeli Emma Mary Tiglao taktı. Tiglao, uzun yıllardır model ve sunucu olarak tanınıyor. Daha önce Miss Intercontinental 2019’da ilk 20’ye girmişti.

Filipinli yarışmacının güzeliği sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kimi estetikli buldu, kimi duru bir güzelliğinin olmadığını öne sürdü. Ancak konu, sosyal medyada dönüp dolaşıp yine bir şekilde Türkiye’ye geldi. Hatırlarsanız İdil Bilgen Miss Turkey 2024 birincisi seçilmişti. Güzelliği çok tartışılmış, özellikle de 'Şabaniye' benzetmesiyle akıllarda kalmıştı. Bilgen hemen sonrasında Hindistan'da düzenlenen Miss World'de ülkemizi temsil etmiş, ancak dereceye girememişti.

Eleştirmek için pusuda bekleyen kullanıcılar da bu fırsatı kaçırmamıştı tabii:

Sosyal medyada filipinli güzel hakkında yapılan yorumlar arasında İdil Bilgen de nasibini aldı.

Kullanıcılar Türkiye güzellerimizle Miss Grand International yarışmasına katılan güzelleri kıyasladı.

