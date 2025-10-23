Miss Grand International Tacını Filipinli Güzel Emma Mary Kaparken, Konu Dönüp Dolaşıp İdil Bilgen'e Geldi!
Dünyanın en büyük güzellik yarışmalarından Miss Grand International 2025’i Filipinler güzeli Emma Mary Tiglao kazandı. Ancak konu döndü dolaştı Türkiye güzellerimize, özellikle de tartışmalı güzel İdil Bilgen’e geldi. Sosyal medyada yarışmacılar kıyaslanmaya başladı. 😬
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Miss Universe, Miss World, Miss Supranational ve Miss International ile birlikte dünyanın en prestijli beş yarışmasından biri olan Miss Grand International 2025 dün akşam Bangkok’ta düzenlenen görkemli finalle sonuçlandı.
Filipinli yarışmacının güzeliği sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Sosyal medyada filipinli güzel hakkında yapılan yorumlar arasında İdil Bilgen de nasibini aldı.
