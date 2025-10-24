onedio
Ailesini Toplayıp Türkiye'yi Terk Etti Sanmıştık: Şahan Gökbakar Hakkında Gerçek Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.10.2025 - 16:34

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın yurt dışına yerleştiği haberleri gündemde geniş yer bulmuştu. Eşi Selin Gökbahar ve çocukları Deniz Efe ile Ela'nın eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı konuşuluyor.

Gelin detaylara birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.mynet.com/magazin/sahan-g...
Recep İvedik serisiyle tüm Türkiye'nin sevdiği bir oyuncu haline gelen Şahan Gökbakar'ı tanımayanınız yoktur.

Celal ile Ceren, Erdal ile Ece, Kayhan Osman Pazarlama gibi komedi filmleriyle tanınan Şahan Gökbakar 2015 yılında Selin Ortaçlı ile hayatını birleştirmişti. Çiftin iki çocuğu bulunurken, geçtiğimiz gün çocuklarının eğiti için Londra'ya yerleştikleri yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Ancak söylentilerin doğru olmadığı konuşuluyor.

Mynet kaynağına göre; Gökbakar ve ailesi, Türkiye'de yaşamaya devam ediyor. Ünlü komedyenden ise henüz iddialara yönelik bir açıklama gelmiş değil...

