onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Türkiye'yi Terk Etmiş Bile: Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar'dan Radikal Karar!

Türkiye'yi Terk Etmiş Bile: Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar'dan Radikal Karar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.10.2025 - 19:44

Snob Magazin'in özel haberine göre, Şahan Gökbakar ve ailesi de Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in izinden gitmeye karar verdi. 

Şahan Gökbakar'ın Londra'ya yerleştiği, üstelik bu durumun yeni olmadığı, aylardır orada yaşadığı iddia edildi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başta Recep İvedik serisi olmak üzere birçok başarılı projeye imza atan Şahan Gökbakar'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Başta Recep İvedik serisi olmak üzere birçok başarılı projeye imza atan Şahan Gökbakar'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Yıllar önce 'Dikkat Şahan Çıkabilir'le müthiş bir çıkış yakalayan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yıllar içerisinde elini attığı her projede başarılı olanlardan oldu. 

En son Erdal lle Ece dizisinde izlediğimiz Şahan Gökbakar, son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ve girdiği polemiklerle gündeme oturuyordu.

Snob Magazin'in özel haberine göre Şahan Gökbakar'ın oldukça radikal bir karar aldığı ortaya çıktı.

Snob Magazin'in özel haberine göre Şahan Gökbakar'ın oldukça radikal bir karar aldığı ortaya çıktı.

Şahan Gökbakar'ın eşiyle beraber Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in izinden gittiği, çocukları Deniz Efe ve Ela'nın eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleştiği öğrenildi. 

Projeleri olduğu zaman Türkiye'ye geleceğini belirten Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla yeni değil, geçtiğimiz aylarda Londra'ya gittiği ve orada yaşamaya başladığı iddia edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın