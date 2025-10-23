Türkiye'yi Terk Etmiş Bile: Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar'dan Radikal Karar!
Snob Magazin'in özel haberine göre, Şahan Gökbakar ve ailesi de Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in izinden gitmeye karar verdi.
Şahan Gökbakar'ın Londra'ya yerleştiği, üstelik bu durumun yeni olmadığı, aylardır orada yaşadığı iddia edildi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başta Recep İvedik serisi olmak üzere birçok başarılı projeye imza atan Şahan Gökbakar'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Snob Magazin'in özel haberine göre Şahan Gökbakar'ın oldukça radikal bir karar aldığı ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın