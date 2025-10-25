onedio
Ünlülerin Kariyerlerine Başladıkları İlk Dizileri Görünce "Bu O muymuş Gerçekten?" Diyeceksiniz!

Ünlülerin Kariyerlerine Başladıkları İlk Dizileri Görünce "Bu O muymuş Gerçekten?" Diyeceksiniz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.10.2025 - 11:40

Bugün televizyonun en popüler isimleri olan oyuncular, kariyerlerine yıllar önce bambaşka dizilerle adım atmıştı. Kimisi yan karakterdi, kimisi ise adını kimsenin bilmediği minik rollerde parladı. Ama hepsi o ilk adımlarla bugünlere geldi. Kaan Urgancıoğlu’ndan Neslihan Atagül’e, Halit Ergenç’ten Fahriye Evcen’e kadar birçok ünlünün ilk dizilerini görünce “Bu o muymuş gerçekten?” diyeceksiniz!

Halit Ergenç - Gülşen Abi 1994

Halit Ergenç - Gülşen Abi 1994

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle daha çok uzun yıllar konuşacağımız başarılı oyuncu Halit Ergenç'in ilk dizisi Gülşen Abi'ydi. Saçlara dikkat 🥲

Cansu Dere - Alacakaranlık 2003

Cansu Dere - Alacakaranlık 2003

Bir çok kişi Cansu Dere'yi Sıla dizisinden tanısa da aslında ilk dizisi Alacakaranlık'tı.

Neslihan Atagül - Yaprak Dökümü 2006

Neslihan Atagül - Yaprak Dökümü 2006

Yaprak Dökümü dizisinde Deniz rolüyle Neslihan Atagül.

Fahriye Evcen - Asla Unutma 2005

Fahriye Evcen - Asla Unutma 2005

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in ilk oynadığı diziyi de kimileri Yaprak Dökümü zannetse de aslında onu Asla Unutma dizisinde ilk kez görmüştük.

Engin Akyürek - Yabancı Damat 2004

Engin Akyürek - Yabancı Damat 2004

Kulaklar, kaşlar, burun... 🥲

Engin Altan Düzyatan - Ruhsar 1998

Engin Altan Düzyatan - Ruhsar 1998

Toplam 5 sezondan oluşan Ruhsar dizisinin bir bölümünde Engin Altan Düzyatan da rol almıştı.

Burak Özçivit - Eksi 2006

Burak Özçivit - Eksi 2006

Bıyıklara diyecek bir şet yok... 🥲

Ezgi Mola - Karate Can 2000

Ezgi Mola - Karate Can 2000

Karate Kid'in yerli versiyonu olarak çekilmiş Karate Can dizisinde Ezgi Mola da rol almıştı.

Taner Ölmez - Kül ve Ateş 2009

Taner Ölmez - Kül ve Ateş 2009

Medcezir, Mucize Doktor gibi dizilerde yıldızı parlayan Taner Ölmez ilk olarak Kül ve Ateş dizisinde Hayati rolünü oynamıştı.

Kaan Urgancıoğlu - Kampüsistan 2003

Kaan Urgancıoğlu - Kampüsistan 2003

Yine yakışıklı, hemfikir miyiz? 🫠

Pınar Deniz - Sil Baştan 2014

Pınar Deniz - Sil Baştan 2014

Pınar Deniz'i tombul yanaklarıyla hiç görmüş müydünüz?

Barış Arduç - Küçük Hanımefendi 2011

Barış Arduç - Küçük Hanımefendi 2011

Barış Arduç'un ilk dizisi de Küçük Hanımefendi'ydi.

Onur Tuna - Hayat Devam Ediyor 2011

Onur Tuna - Hayat Devam Ediyor 2011

Aslında Onur Tuna'yı bir çoğunuz Hayat Devam Ediyor dizisinden tanımıştır zaten diye düşünüyoruz. O gözleri unutmak ne mümkün! 😍

İsmail Hacıoğlu - Koçum Benim 2002

İsmail Hacıoğlu - Koçum Benim 2002

İsmail Hacıoğlu da ekranlara ilk kez Koçum Benim dizisiyle adım atmıştı.

