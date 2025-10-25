Ünlülerin Kariyerlerine Başladıkları İlk Dizileri Görünce "Bu O muymuş Gerçekten?" Diyeceksiniz!
Bugün televizyonun en popüler isimleri olan oyuncular, kariyerlerine yıllar önce bambaşka dizilerle adım atmıştı. Kimisi yan karakterdi, kimisi ise adını kimsenin bilmediği minik rollerde parladı. Ama hepsi o ilk adımlarla bugünlere geldi. Kaan Urgancıoğlu’ndan Neslihan Atagül’e, Halit Ergenç’ten Fahriye Evcen’e kadar birçok ünlünün ilk dizilerini görünce “Bu o muymuş gerçekten?” diyeceksiniz!
Halit Ergenç - Gülşen Abi 1994
Cansu Dere - Alacakaranlık 2003
Neslihan Atagül - Yaprak Dökümü 2006
Fahriye Evcen - Asla Unutma 2005
Engin Akyürek - Yabancı Damat 2004
Engin Altan Düzyatan - Ruhsar 1998
Burak Özçivit - Eksi 2006
Ezgi Mola - Karate Can 2000
Taner Ölmez - Kül ve Ateş 2009
Kaan Urgancıoğlu - Kampüsistan 2003
Pınar Deniz - Sil Baştan 2014
Barış Arduç - Küçük Hanımefendi 2011
Onur Tuna - Hayat Devam Ediyor 2011
İsmail Hacıoğlu - Koçum Benim 2002
