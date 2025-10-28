TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesinde 81 İlin Dağılımı Belli Oldu!
Türkiye'nin gündeminde geçtiğimiz günlerde açıklanan '81 il 500 bin sosyal konut' projesi yer alıyor. Vatandaşlar, bu projenin detaylarını yakından takip ediyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TRT Haber'e konuk olarak soruları yanıtladı. 500 bin sosyal konuta dair merak edilenleri yanıtlayan Kurum, 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımını da ilk kez açıkladı.
İşte 81 il 500 bin sosyal konut projesinin illere göre dağılımı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Murat Kurum, 81 il 500 bin sosyal konut projesine dair açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte TOKİ 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın