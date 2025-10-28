onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesinde 81 İlin Dağılımı Belli Oldu!

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesinde 81 İlin Dağılımı Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 08:50

Türkiye'nin gündeminde geçtiğimiz günlerde açıklanan '81 il 500 bin sosyal konut' projesi yer alıyor. Vatandaşlar, bu projenin detaylarını yakından takip ediyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TRT Haber'e konuk olarak soruları yanıtladı. 500 bin sosyal konuta dair merak edilenleri yanıtlayan Kurum, 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımını da ilk kez açıkladı. 

İşte 81 il 500 bin sosyal konut projesinin illere göre dağılımı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakan Murat Kurum, 81 il 500 bin sosyal konut projesine dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Murat Kurum, 81 il 500 bin sosyal konut projesine dair açıklamalarda bulundu.

TRT Haber'in konuğu olan Bakan Murat Kurum, vatandaşların merak ettiği soruları cevaplandırdı. Kurum, 500 bin sosyal konut projesine dair daha önce açıklanmayan detayları açıkladı. 'Nüfusumuza göre 500 bin konutu Türkiye'ye dağıttık. İstanbul'da 100 bin konut yapacağız.' diyen Kurum, valiler ve belediye başkanlarıyla görüşüldüğünü, vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edildiğini ve 81 ilin talepleri doğrultusunda projenin hayata geçirildiğini aktardı.

Kurum, ayrıca vatandaşlara ayrılan kontenjanlardan da bahsetti. Kurum 'Bu projede de kontenjanlarımız var. Şehit ve gazi ailelerimizi her zaman önemsiyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yine özel kontenjanlarımız olacak. Emekli vatandaşlarımıza yüzde 20 pay ayırdık. Aile yılında ailelerimize özel kontenjan ayırdık' ifadelerini kullandı.

İşte TOKİ 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı;

İşte TOKİ 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı;

Adana: 12.292, Adıyaman: 6.620, Afyonkarahisar: 4.370, Ağrı: 2.840, Aksaray: 2.476, Amasya: 2.601, Ankara: 30.823, Antalya: 13.213, Ardahan: 619, Artvin: 1.020, Aydın: 7.123, Balıkesir: 7.548, Bartın: 1.240, Batman: 3.810, Bayburt: 723, Bilecik: 1.419, Bingöl: 2.072, Bitlis: 2.363, Bolu: 1.950, Burdur: 2.208, Bursa: 17.225, Çanakkale: 3.376, Çankırı: 1.753, Çorum: 2.867, Denizli: 6.190, Diyarbakır: 12.165, Düzce: 2.470, Edirne: 2.530, Elazığ: 3.685, Erzincan: 1.760, Erzurum: 4.905, Eskişehir: 6.025, Gaziantep: 13.890, Giresun: 1.576, Gümüşhane: 926, Hakkari: 1.557, Hatay: 12.639, Iğdır: 1.200, Isparta: 2.889, İstanbul: 100.000, İzmir: 21.020, Kahramanmaraş: 8.195, Karabük: 1.600, Karaman: 1.550, Kars: 1.730, Kastamonu: 2.380, Kayseri: 7.562, Kilis: 1.170, Kırıkkale: 1.689, Kırklareli: 2.255, Kırşehir: 1.633, Kocaeli: 10.340, Konya: 15.000, Kütahya: 3.592, Malatya: 9.609, Manisa: 7.229, Mardin: 5.357, Mersin: 8.190, Muğla: 6.197, Muş: 2.142, Nevşehir: 2.068, Niğde: 2.604, Ordu: 3.334, Osmaniye: 2.990, Rize: 2.042, Sakarya: 6.633, Samsun: 6.397, Siirt: 1.527,  Sinop: 947, Sivas: 3.904, Şanlıurfa: 13.190, Şırnak: 1.492, Tekirdağ: 6.865, Tokat: 3.392, Trabzon: 3.734, Tunceli: 775, Uşak: 2.464, Van: 6.803, Yalova: 1.805, Yozgat: 2.858, Zonguldak: 1.872

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın