TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesinde 81 İlin Dağılımı Belli Oldu!

TRT Haber'in konuğu olan Bakan Murat Kurum, vatandaşların merak ettiği soruları cevaplandırdı. Kurum, 500 bin sosyal konut projesine dair daha önce açıklanmayan detayları açıkladı. 'Nüfusumuza göre 500 bin konutu Türkiye'ye dağıttık. İstanbul'da 100 bin konut yapacağız.' diyen Kurum, valiler ve belediye başkanlarıyla görüşüldüğünü, vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edildiğini ve 81 ilin talepleri doğrultusunda projenin hayata geçirildiğini aktardı.

Kurum, ayrıca vatandaşlara ayrılan kontenjanlardan da bahsetti. Kurum 'Bu projede de kontenjanlarımız var. Şehit ve gazi ailelerimizi her zaman önemsiyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yine özel kontenjanlarımız olacak. Emekli vatandaşlarımıza yüzde 20 pay ayırdık. Aile yılında ailelerimize özel kontenjan ayırdık' ifadelerini kullandı.