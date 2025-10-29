onedio
Papara ve PayFix'e Operasyon Yapılmıştı: Sipay, ParolaPara, Payco, Vepara ve ParaQR'ın İzinleri de Durduruldu!



İsmail Kahraman

29.10.2025 - 13:52

Türkiye’de en çok kullanılan elektronik para ve ödeme hizmetleri arasında yer alan Papara ve Payfix’e geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenleniş ve iki şirkette TSMF tarafından el konulmuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sipay, ParolaPara, Payco, Vepara ve ParaQR gibi elektronik para ve ödeme hizmetleri firmalarının izinlerini de geçici olarak iptal etti.

Türkiye’de milyonlarca kullanıcı olan Papara ve Payfix’e yönelik düzenlenen operasyonlar sonrasında şirketlerin yönetimi TSMF’ye geçmişti.

Türkiye’de milyonlarca kullanıcı olan Papara ve Payfix’e yönelik düzenlenen operasyonlar sonrasında şirketlerin yönetimi TSMF’ye geçmişti.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Papara ve Payfix ile yasa dışı bahisten elde edilen kara paraının aklandığı iddia edilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aynı sektörüde bulunan 5 firmanın da işletme iznini geçici olarak durdurdu.

TCBM,  Sipay, ParolaPara, Payco, Vepara ve ParaQR gibi elektronik para ve ödeme hizmetleri firmalarının izinlerini geçici olara durduruldu.

Ayrıca Paybull, IQ Money ve Paypole gibi firmaların izinlerinin tamamen iptal edildiği öğrenildi.





