Papara ve PayFix’e Operasyon Yapılmıştı: Sipay, ParolaPara, Payco, Vepara ve ParaQR'ın İzinleri de Durduruldu!

Türkiye’de en çok kullanılan elektronik para ve ödeme hizmetleri arasında yer alan Papara ve Payfix’e geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenleniş ve iki şirkette TSMF tarafından el konulmuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sipay, ParolaPara, Payco, Vepara ve ParaQR gibi elektronik para ve ödeme hizmetleri firmalarının izinlerini de geçici olarak iptal etti.