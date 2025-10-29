30 Üründe Farklılık Tespit Edildi: İstanbul’daki 59 Bin Liralık Restoran Hesabına İnceleme
Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek için bindikleri taksinin sürücüsü tarafından yönlendirdikleri Galata’da bir restoranda yemek yiyen 4 kişilik turist grubunun 59 bin lira hesap ödediği ortaya çıkmıştı. Ticaret Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede turistlere sunulan 30 ürünün menüdeki fiyatında farklılık tespit edildi. Restoran sahibi ise “Herhangi bir haksızlık yapmadık” diyerek kendini savundu.
Almanya’dan Türkiye’ye gelen 4 kişilik bir turist ekibinin ödediği 59 bin liralık hesap sosyal medyada gündem olmuştu.
“Google üzerinden işletmemize gelmeyenler yorum yapıyor”
