onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fuhuş Sektörüne İtilmişler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 20 Bin Kayıp Öğrenci İddiası

Fuhuş Sektörüne İtilmişler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 20 Bin Kayıp Öğrenci İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.10.2025 - 11:49

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ajanslar üzerinden dünyanın dört bir yanından okumak için gelen 20 binden fazla öğrencinin kayıp olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Kayıp öğrencilerin insan ticareti mağduru oldukları ve fuhuş sektöründe çalışmaya zorlandıkları iddia ediliyor. Mülteci Hakları Derneği’nin açıklamasına göre kayıp kadın öğrenciler yumurta bağışı ve taşıyıcı anneliğe de zorlanıyor. 

Kaynak: DW Türkçe

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde kaydı olan 107 bin öğrenciden 20 binden fazlasının kayıp olduğu iddia edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde kaydı olan 107 bin öğrenciden 20 binden fazlasının kayıp olduğu iddia edildi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, öğrenciler ajanslar üzerinden ülkeye okumak için geliyor. Üniversitelerle anlaşmalı olan ajanslar, öğrenciler ülkeye geldiğinde ise işleri tamamen değiştiriyor. Özellikle Afrika’dan gelen kadın öğrencileri hedef alan bazı ajanslar, öğrencilerin kendilere borçlu olduklarını söyleyerek pasaportlarına el koyuyor.

“Apartmanlara kapatılıp zorla fuhuşa zorlanıyorlar”

“Apartmanlara kapatılıp zorla fuhuşa zorlanıyorlar”

Mülteci Hakları Derneği’nden Damla Kodan, öğrencilerin apartman dairelere kapatılarak zorla fuhuş yapmaya zorlandığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 23 üniversitede kayıtlı 107 bin öğrencinin 20 binden fazlasının kayıp olduğu iddia ediliyor. Derneğin iddiasına göre zorla alıkonulan öğrenciler yumurta bağışı ve taşıyıcı annelik yapmaya da zorlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
6
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın