Fuhuş Sektörüne İtilmişler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 20 Bin Kayıp Öğrenci İddiası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ajanslar üzerinden dünyanın dört bir yanından okumak için gelen 20 binden fazla öğrencinin kayıp olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Kayıp öğrencilerin insan ticareti mağduru oldukları ve fuhuş sektöründe çalışmaya zorlandıkları iddia ediliyor. Mülteci Hakları Derneği’nin açıklamasına göre kayıp kadın öğrenciler yumurta bağışı ve taşıyıcı anneliğe de zorlanıyor.

Kaynak: DW Türkçe