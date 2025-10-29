onedio
Gmail’de Büyük Veri Sızıntısı: 183 Milyon Hesap Hacklendi

Gmail'de Büyük Veri Sızıntısı: 183 Milyon Hesap Hacklendi

Gmail
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
29.10.2025 - 09:02

Dünyanın en çok kullanılan mail servislerinin başında gelen Gmail’de büyük bir veri sızıntısı yaşandığı ortaya çıktı. “Have I Been Pwned” isimli internet güvenliği üzerine çalışan site tarafından tespit edilen veri sızıntısında 183 milyon e-posta hesabının hacklendiği ortaya çıktı. Uzmanlar, tüm Gmail kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesi ve iki aşamalı doğrulama sistemini aktif etmesi yönünde uyarıda bulundu.

Gmail kullanıcısı 183 milyon kişinin e-posta adresleri ile ilgili kritik bir uyarı yapıldı.

Gmail kullanıcısı 183 milyon kişinin e-posta adresleri ile ilgili kritik bir uyarı yapıldı.

İngiliz basınından Independent’in aktardığına göre, 183 milyon e-posta adresinin şifreleri ele geçirildi. İnternet korsanları, ele geçirdikleri şifrelerle Gmail’e bağlı diğer sitemlere de giriş yapabiliyor.

Geçtiğimiz nisan ayında yaşanan büyük veri sızıntısını ortaya çıkan “Have I Been Pwned” isimli internet sitesinin yöneticisi Troy Hunt, sızan verilerin internet genelinde yaşanan çok daha büyük bir siber saldırıdan derleyerek ortaya çıkardıklarını söyledi.

E-posta güvenliği nasıl sağlanır?

E-posta güvenliği nasıl sağlanır?

Uzmanlar, Gmail kullanıcılarına şifrelerini hemen değiştirmelerini ve iki aşamalı doğrulamayı (2FA) etkinleştirmelerini öneriyor. Bu güvenlik adımı, şifre ele geçirilse bile hesapların korsanlar tarafından kullanılmasını zorlaştırıyor.

