Gmail’de Büyük Veri Sızıntısı: 183 Milyon Hesap Hacklendi

Dünyanın en çok kullanılan mail servislerinin başında gelen Gmail’de büyük bir veri sızıntısı yaşandığı ortaya çıktı. “Have I Been Pwned” isimli internet güvenliği üzerine çalışan site tarafından tespit edilen veri sızıntısında 183 milyon e-posta hesabının hacklendiği ortaya çıktı. Uzmanlar, tüm Gmail kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesi ve iki aşamalı doğrulama sistemini aktif etmesi yönünde uyarıda bulundu.