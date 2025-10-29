Gmail’de Büyük Veri Sızıntısı: 183 Milyon Hesap Hacklendi
Dünyanın en çok kullanılan mail servislerinin başında gelen Gmail’de büyük bir veri sızıntısı yaşandığı ortaya çıktı. “Have I Been Pwned” isimli internet güvenliği üzerine çalışan site tarafından tespit edilen veri sızıntısında 183 milyon e-posta hesabının hacklendiği ortaya çıktı. Uzmanlar, tüm Gmail kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesi ve iki aşamalı doğrulama sistemini aktif etmesi yönünde uyarıda bulundu.
Gmail kullanıcısı 183 milyon kişinin e-posta adresleri ile ilgili kritik bir uyarı yapıldı.
E-posta güvenliği nasıl sağlanır?
