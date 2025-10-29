29 Ekim Çarşamba Hava Durumu: Meteoroloji’den Kar Yağışı, Fırtına ve Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları 6 ila 8 derece düşerken, hızı zaman zaman 80 km'yi bulacak şiddetli rüzgarlar da etkili olacak. İşte Meteoroloji verilerine göre 29 Ekim Çarşamba hava durumu raporu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
29 Ekim Çarşamba hava durumu nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın