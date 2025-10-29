onedio
29 Ekim İstanbul Kapalı Yollar: 29 Ekim Kutlamaları Nedeniyle İstanbul’da Hangi Yollar Kapalı?

29 Ekim İstanbul Kapalı Yollar: 29 Ekim Kutlamaları Nedeniyle İstanbul'da Hangi Yollar Kapalı?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.10.2025 - 07:10

29 Ekim'de hangi yolların trafiğe kapalı olacağı, sabah saatlerinde yollarda sıkıntı yaşamak istemeyen vatandaşların gündeminde. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. 29 Ekim’de İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı? Alternatif güzergahlar hangileri? İşte detaylar…

29 Ekim kutlamaları nedeniyle İstanbul’da trafiğe kapalı olacak yollar belli oldu.

29 Ekim kutlamaları nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yollar belli oldu.

Kutlamalar nedeniyle İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı. İşte İstanbul’da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri.

- Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

- Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

- Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR:

- Turgut Özal Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Atatürk Bulvarı,

- D100 Karayolu,

- O-3 Hal Yolu

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
