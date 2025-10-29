Cumhuriyetimizin 102. Yılı Kutlu Olsun! 10 Çarpıcı Fotoğrafla 29 Ekim

Bu kare, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ve halkın rejime olan bağlılığını yansıtan güçlü bir semboldür. Kadınların taşıdığı 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' pankartı, Milli Mücadele'deki rolü ve yeni rejimin inşasına olan sahiplenmeyi vurgular. Törenler, Cumhuriyet değerlerinin ve milli bayramların toplum nezdinde ne kadar önemli olduğunu ve halkın birlik içinde bu değerleri yaşattığını göstermektedir.