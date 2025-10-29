Cumhuriyetimizin 102. Yılı Kutlu Olsun! 10 Çarpıcı Fotoğrafla 29 Ekim
Cumhuriyet döneminde topraklarımızda yaşanan önemli gelişmeler ve Atatürk’ün bize kazandırdıkları 29 Ekim’e yakışan 10 fotoğraflık bir albümde. Gelin, hep birlikte o tarihi anların kameralara nasıl yansıdıklarına yakından şahitlik edelim...
Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! 🇹🇷
1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, TBMM kürsüsünde konuşurken.
2. Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanması Trakya’da günlerce kutlandı. (1923)
3. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Bursa'da halkla konuşurken. (11 Eylül 1924)
4. Eşref Şek’in ilk radyo anonsu. (6 Mayıs 1927)
5. 1 Kasım 1928 tarihi; 1353 sayılı Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun’un kabul edildiği gündür.
6. İzmit Kağıt Fabrikası’nın ürettiği ilk kağıt numunelerini halka dağıtmak için hazırlanan otomobiller. (18 Nisan 1936)
7. 1930’lu yıllar, kadınlar oy kullanırken…
8. Soyadı Kanunu 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilmiş, 2 Temmuz 1934 günü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
9. Tekstil atölyelerinde çalışan bir Türk kadını. 1930’lu yıllar.
10. Uşak’ta bir Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni. Kadınlar, ‘Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık’ yazılı pankart taşıyor. 1930’lu yıllar.
