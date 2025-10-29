onedio
Cumhuriyetimizin 102. Yılı Kutlu Olsun! 10 Çarpıcı Fotoğrafla 29 Ekim

Ömer Faruk Kino
29.10.2025 - 06:39

Cumhuriyet döneminde topraklarımızda yaşanan önemli gelişmeler ve Atatürk’ün bize kazandırdıkları 29 Ekim’e yakışan 10 fotoğraflık bir albümde. Gelin, hep birlikte o tarihi anların kameralara nasıl yansıdıklarına yakından şahitlik edelim...

Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! 🇹🇷

1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, TBMM kürsüsünde konuşurken.

Bu fotoğraf, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hitap ettiği anlardan birini gösterir. Atatürk, bu kürsülerde hem Kurtuluş Savaşı sürecinde hem de Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirdiği köklü inkılapları ve izlenecek politikaları halka ve milletvekillerine duyurmuştur. Konuşmaları, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyonunu, hedeflerini ve demokratik temellerini belirlemede kritik rol oynamıştır.

2. Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanması Trakya’da günlerce kutlandı. (1923)

Büyük zaferin ardından imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile ülkenin bağımsızlığı tescillenmiş ve Trakya bölgesi de işgalden kurtularak Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmıştır. Bu fotoğraf, uzun ve zorlu bir savaşın ardından gelen kalıcı barışın ve bağımsızlığın coşkusunu gözler önüne sermektedir. Halk, milli birlik ve beraberlik ruhuyla sokaklara dökülerek, günlerce süren törenler ve şenliklerle zaferi kutlamıştır.

3. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Bursa'da halkla konuşurken. (11 Eylül 1924)

Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin farklı şehirlerini ziyaret ederek inkılapları anlatmış ve halkla doğrudan temas kurmuştur. Bursa ziyareti de bu yurt gezilerinden biridir. Bu fotoğraf, onun halka yakın ve doğrudan iletişim kuran liderlik tarzını gösterir. Bu tür geziler, yeni rejimin ve modernleşme hamlelerinin Anadolu'ya yayılmasında ve halkın benimsemesinde büyük önem taşımıştır.

4. Eşref Şek’in ilk radyo anonsu. (6 Mayıs 1927)

Bu olay, Türkiye'de düzenli radyo yayıncılığının başlangıcını simgeler ve ülkenin iletişim tarihinde dönüm noktalarından biridir. Eşref Şek'in sesiyle yapılan bu anons, radyonun eğitim, kültür ve haberleşme alanında yeni bir dönemi başlattığının müjdecisidir. Radyo, kısa sürede Cumhuriyet inkılaplarının duyurulmasında ve milli kültürün yayılmasında etkili bir araç haline gelmiştir.

5. 1 Kasım 1928 tarihi; 1353 sayılı Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun’un kabul edildiği gündür.

Harf İnkılabı, Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kültürel devrimlerinden biridir ve Arap alfabesinden Latin temelli Türk alfabesine geçişi sağlamıştır. 1 Kasım 1928'de kabul edilen bu kanun, okuma-yazma oranını hızla artırmayı ve eğitimde birlik sağlamayı hedeflemiştir. Bu reform, çağdaşlaşma yolunda atılmış dev bir adım olup, toplumun bilim ve kültür dünyasıyla entegrasyonunu kolaylaştırmıştır.

6. İzmit Kağıt Fabrikası’nın ürettiği ilk kağıt numunelerini halka dağıtmak için hazırlanan otomobiller. (18 Nisan 1936)

Bu fotoğraf, Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşme ve milli üretim hamlesinin somut bir örneğini sunar. Sümerbank'a bağlı olarak kurulan İzmit Kağıt Fabrikası (SEKA), ülkenin kağıt ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak üzere faaliyete geçmiştir. Otomobillerle dağıtılan bu ilk numuneler, ekonomik bağımsızlığa giden yolda atılan önemli bir adımı ve yerli sanayinin gurur verici başarısını temsil etmektedir.

7. 1930’lu yıllar, kadınlar oy kullanırken…

Bu kare, Türk kadınının siyasi haklarını kazanmasının hemen ardından sandık başına gidişini gösterir ve Cumhuriyet'in kadın-erkek eşitliğine verdiği önemi vurgular. 1930 ve 1934 yıllarında yapılan düzenlemelerle Türk kadınları, birçok batılı ülkeden önce hem seçme hem de seçilme hakkına sahip olmuştur. Fotoğraf, kadınların aktif vatandaşlık rolünü üstlenerek demokratik süreçlere katılımının somut kanıtıdır.

8. Soyadı Kanunu 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilmiş, 2 Temmuz 1934 günü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Soyadı Kanunu, toplum düzenini sağlamlaştırmak, resmi işlemlerde karışıklığı gidermek ve sosyal eşitliği pekiştirmek amacıyla çıkarılmıştır. Kanun, 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilmiş ve 2 Ocak 1935'te yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile herkesin bir soyadı alması zorunlu hale gelmiş, böylece 'ağa', 'paşa', 'bey' gibi ayrıcalık belirten unvanlar da resmiyette ortadan kalkmıştır. Kanun, modern bir toplum yapısının inşasında ve vatandaşlık bilincinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

9. Tekstil atölyelerinde çalışan bir Türk kadını. 1930’lu yıllar.

1930'lu yıllar, Cumhuriyetin sanayileşme çabalarının hız kazandığı bir dönemdir ve bu süreçte kadınlar da iş gücüne aktif olarak katılmıştır. Bu fotoğraf, kadının ekonomik hayattaki yerini güçlendirdiğini ve üretim süreçlerine katkıda bulunduğunu gösterir. Tekstil atölyelerinde çalışan kadınlar, hem aile bütçesine katkıda bulunmuş hem de genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma hamlesinin bir parçası olmuştur.

10. Uşak’ta bir Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni. Kadınlar, ‘Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık’ yazılı pankart taşıyor. 1930’lu yıllar.

Bu kare, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ve halkın rejime olan bağlılığını yansıtan güçlü bir semboldür. Kadınların taşıdığı 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' pankartı, Milli Mücadele'deki rolü ve yeni rejimin inşasına olan sahiplenmeyi vurgular. Törenler, Cumhuriyet değerlerinin ve milli bayramların toplum nezdinde ne kadar önemli olduğunu ve halkın birlik içinde bu değerleri yaşattığını göstermektedir.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
