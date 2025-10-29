onedio
2026 Hac Kurası: Milyonlarca Müslümanın Beklediği Haber Geldi: 2026 Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.10.2025 - 07:27

2026 hac kurası tarihi açıklandı. Milyonlarca müslümanın 2026 yılında gerçekleştirmek istediği Hac vazifesi için kura tarihleri belli oldu. İşte 2026 hac kurası tarihi ve detaylar…

2026 Hac kurası ne zaman çekilecek? Milyonlarca Müslümanın beklediği gün belli oldu.

Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaş, Hac vazifesini yerine getirmek için kuraların ne zaman çekileceğini araştırıyor. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, 2026 yılının hac kurasının 5 Kasım 2025 saat 10.30'da çekilecek.

Karaca, 2025'te 3 kez toplanan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun 23 Ekim'de 4'üncü kez toplanarak gündemindeki maddeleri karara bağladığını dile getirerek, şunları kaydetti: '2026 hac hazırlıklarının müzakere edildiği kurul toplantısında hac kura tarihi de belirlenmiştir. Buna göre 2026 yılı hac kurası 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda çekilecektir. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda gerçekleşecek kurayı vatandaşlarımız da canlı olarak takip edebilecektir'

Hac kurasına katılacak vatandaşlara ilişkin Karaca, '1 milyon 615 bin 44'ü kaydını güncelleyen, 184 bin 791'i hacca gitmek amacıyla ilk defa ön kayıt yaptıran olmak üzere 1 milyon 799 bin 835 vatandaşımız 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanmıştır' dedi.

