Gebze'de 6 Katlı Bina Çöktü: Çok Sayıda Ekip Bölgede!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazında 7 kişi olduğu tahmin ediliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi.
Olay yerinden ilk gelen görüntüler...
Gebze Güzeller mahalleside çöken binanın enkazında 7 kişinin olduğu tahmin ediliyor.
Gebze'deki binanın yıkılmadan önceki hali:
