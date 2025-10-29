onedio
Gebze'de 6 Katlı Bina Çöktü: Çok Sayıda Ekip Bölgede!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.10.2025 - 07:53 Son Güncelleme: 29.10.2025 - 08:57

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazında 7 kişi olduğu tahmin ediliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi.

6 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerinden ilk gelen görüntüler...

Gebze Güzeller mahalleside çöken binanın enkazında 7 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Olayla ilgili bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, '7 kişilik iki aile yaşadığı bilgisi var. Sağlık durumları ile alakalı bilgi yok. Hepsi binada mı net değil. Tüm ekipler acil müdahale işlemlerini başlatmış durumdalar. Binanın ne zaman yapıldığı konusunda net bilgi ulaşmadı' dedi.

Gebze'deki binanın yıkılmadan önceki hali:

Gündem Editörü
Gündem Editörü
