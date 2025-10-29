onedio
article/comments
article/share
İsrail Ateşkesi Bozdu: Gazze’de Bir Gecede 24’ü Çocuk 63 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ateşkesi Bozdu: Gazze'de Bir Gecede 24'ü Çocuk 63 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.10.2025 - 08:31

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dün Gazze’ye saldırı emri verdiği haberlere yansımıştı. Gazze’de ateşkesi bozan İsrail’in dün akşam saatlerinde başlayan salıdırılarında 24’ü çocuk olmak üzere toplam 63 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail’in saldırısına tepki gösterildi.

Mısır’da düzenlenen toplantıda İsrail ile Filistin arasında Türkiye, Katar, Mısır ve ABD’nin çabaları ile barış anlaşması imzalanmıştı.

Mısır'da düzenlenen toplantıda İsrail ile Filistin arasında Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'nin çabaları ile barış anlaşması imzalanmıştı.

İsrail ateşkes sonrası en korkunç saldırısını dün akşam düzenledi. Netanyahu’nun askerlere şiddetli saldırılar düzenleme talimatı sonrasında Gazze’de sivillerin üzerine bir kez daha bombalar yağdı.

İsrail'in, hava saldırılarında, 'sarı hat' olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını belirtildi.

İsrail’in dün akşam saatlerinde başlayan saldırılarında 24’ü çocuk olmak üzere toplam 63 kişi hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, 'hiçbir şeyin ateşkesi tehlikeye atamayacağını ancak İsrail'in, askerlerinin hedef alınması durumunda geri saldırıda bulunması gerektiğini' belirtti.

ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance de saldırıların hemen ardından, 'Ateşkes sürüyor. Ama bu, ara sıra küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez' açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin başkenti Washington'da muhabirlerin sorularını yanıtlayan Vance, 'Hamas ya da başka bir örgütün (İsrailli bir askere) saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin bir yanıt vermesini bekliyoruz ama başkanın barışının buna rağmen süreceğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Fuat Karli

la olum ateşkes antlaşmasına göre hamas'ın öldürülen esirlerin cenazelerini vermesi gerekiyor. vermiyor. böyle yapınca ateşkes antlaşmasını bozmuş olmuyor mu... Devamını Gör