İsrail Ateşkesi Bozdu: Gazze’de Bir Gecede 24’ü Çocuk 63 Kişi Hayatını Kaybetti

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, 'hiçbir şeyin ateşkesi tehlikeye atamayacağını ancak İsrail'in, askerlerinin hedef alınması durumunda geri saldırıda bulunması gerektiğini' belirtti.

ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance de saldırıların hemen ardından, 'Ateşkes sürüyor. Ama bu, ara sıra küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez' açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin başkenti Washington'da muhabirlerin sorularını yanıtlayan Vance, 'Hamas ya da başka bir örgütün (İsrailli bir askere) saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin bir yanıt vermesini bekliyoruz ama başkanın barışının buna rağmen süreceğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.