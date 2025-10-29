İsrail Ateşkesi Bozdu: Gazze’de Bir Gecede 24’ü Çocuk 63 Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dün Gazze’ye saldırı emri verdiği haberlere yansımıştı. Gazze’de ateşkesi bozan İsrail’in dün akşam saatlerinde başlayan salıdırılarında 24’ü çocuk olmak üzere toplam 63 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail’in saldırısına tepki gösterildi.
Mısır’da düzenlenen toplantıda İsrail ile Filistin arasında Türkiye, Katar, Mısır ve ABD’nin çabaları ile barış anlaşması imzalanmıştı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e tepki 👇
ABD barışın sürmesi yönünde umutlu.
