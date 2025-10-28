onedio
article/share
Netanyahu, Orduya Gazze'ye Saldırı Emri Vererek Ateşkesi Bozdu

Hakan Karakoca
28.10.2025 - 19:22

Gazze yönetimi, İsrail’in ateşkesi 125 kez ihlal ettiğini, onlarca kişinin öldüğünü açıkladı. Netanyahu, Hamas’ın ateşkesi ihlali ettiğini iddia etti.

Uluslararası haber kuruluşu Reuters, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'ye derhal saldırı emrini verdiğini duyurdu.

10 Ekim'de anlaşmaya varılmıştı ancak 125 kez İsrail tarafından ateşkes ihlal edilmişti.

İsrail, 7 Ekim 2023’te Gazze’ye saldırı başlatmış, saldırılarda 50 binden fazla Filistinli yaşamını yitirmişti. Uzun süren çatışmaların ardından 9 Ekim’de ateşkes kararı alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da süren müzakerelerde İsrail ve Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu. Anlaşma Mısır’da imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girdi.

Hamas'tan açıklama geldi.

Gazze yönetimi, İsrail ordusunun sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasını en az 125 kez ihlal ettiğini, bu saldırılarda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yüzlercesinin yaralandığını açıkladı. Reuters, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze’ye derhal saldırı emri verdiğini, bunun gerekçesi olarak da Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi.

Hamas ise 'İsrail’in herhangi bir tırmanışı, rehinelerin cesetlerini arama çalışmalarını engelleyecektir.' dedi.

