Netanyahu, Orduya Gazze'ye Saldırı Emri Vererek Ateşkesi Bozdu

Gazze yönetimi, İsrail ordusunun sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasını en az 125 kez ihlal ettiğini, bu saldırılarda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yüzlercesinin yaralandığını açıkladı. Reuters, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze’ye derhal saldırı emri verdiğini, bunun gerekçesi olarak da Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi.

Hamas ise 'İsrail’in herhangi bir tırmanışı, rehinelerin cesetlerini arama çalışmalarını engelleyecektir.' dedi.