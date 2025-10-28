Antalya Akşam Saatlerinde Fırtına ve Sağanak Yağışa Teslim Oldu: Ağaçlar Devrildi
Antalya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Muratpaşa ilçesindeki bazı mahallelerde ağaçlar, reklam panoları ve bariyerler devrilirken, TRT Caddesi’nde bir bariyerin altında kalan iki otomobil, Metin Kasapoğlu Caddesi’nde ise devrilen ağacın altında kalan bir araçta hasar meydana geldi.
Yoğun yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Şehrin birçok noktasında ulaşım dururken film festivalinin de programı aksadı.
Birçok bölgede ağaçların devrildiği ya da büyük dal parçalarının yollara düştüğü görüldü.
Fırtınanın gücü vatandaşların kameralarına da yansıdı.
Çatıların uçtuğu da görülen görsel ve videolarda halk zaman zaman panik de yaşadı.
