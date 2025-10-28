onedio
Antalya Akşam Saatlerinde Fırtına ve Sağanak Yağışa Teslim Oldu: Ağaçlar Devrildi



Hakan Karakoca

28.10.2025 - 18:25

Antalya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Muratpaşa ilçesindeki bazı mahallelerde ağaçlar, reklam panoları ve bariyerler devrilirken, TRT Caddesi’nde bir bariyerin altında kalan iki otomobil, Metin Kasapoğlu Caddesi’nde ise devrilen ağacın altında kalan bir araçta hasar meydana geldi.

Yoğun yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Şehrin birçok noktasında ulaşım dururken film festivalinin de programı aksadı.



Sağanak ve dolu, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programını da aksattı. Yağış sırasında festivale katılan oyuncular ve davetliler, Atatürk Kültür Merkezi binasına ve çevredeki kafeteryalara sığınmak zorunda kaldı.

Güvenli alanlara ulaşmaya çalışan bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Film gösterimlerinin ardından AKM bahçesinde yapılması planlanan söyleşiler ise şiddetli yağış nedeniyle bina içindeki salonlara taşındı.

Birçok bölgede ağaçların devrildiği ya da büyük dal parçalarının yollara düştüğü görüldü.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Yağışın gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, hortum ve dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları istendi.

Fırtınanın gücü vatandaşların kameralarına da yansıdı.

Çatıların uçtuğu da görülen görsel ve videolarda halk zaman zaman panik de yaşadı.

