Kargolar Bugün (28 Ekim Salı) Çalışıyor mu? 28-29 Ekim Kargolar Dağıtım Yapıyor mu?
Cumhuriyet Bayramı öncesinde kargo gönderimi ya da teslimatı olan vatandaşlar, 'Kargolar bugün çalışıyor mu?' sorusunun yanıtını merak ediyor. 29 Ekim tam gün resmi tatil olurken, 28 Ekim Salı günü ise kurumlar yarım gün mesai yapıyor. Bu durum, kargo şirketlerinin dağıtım planlarını da etkiliyor. İşte 28-29 Ekim tarihleri arasında PTT dahil tüm kargo firmalarının güncel çalışma durumu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kargolar Bugün (28 Ekim Salı) Çalışıyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
28-29 Ekim Kargolar Dağıtım Yapıyor mu?
Bugün PTT Açık mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın