Kargolar Bugün (28 Ekim Salı) Çalışıyor mu? 28-29 Ekim Kargolar Dağıtım Yapıyor mu?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde kargo gönderimi ya da teslimatı olan vatandaşlar, 'Kargolar bugün çalışıyor mu?' sorusunun yanıtını merak ediyor. 29 Ekim tam gün resmi tatil olurken, 28 Ekim Salı günü ise kurumlar yarım gün mesai yapıyor. Bu durum, kargo şirketlerinin dağıtım planlarını da etkiliyor. İşte 28-29 Ekim tarihleri arasında PTT dahil tüm kargo firmalarının güncel çalışma durumu...