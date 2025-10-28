onedio
Kargolar Bugün (28 Ekim Salı) Çalışıyor mu? 28-29 Ekim Kargolar Dağıtım Yapıyor mu?

Kargolar Bugün (28 Ekim Salı) Çalışıyor mu? 28-29 Ekim Kargolar Dağıtım Yapıyor mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 13:33

Cumhuriyet Bayramı öncesinde kargo gönderimi ya da teslimatı olan vatandaşlar, 'Kargolar bugün çalışıyor mu?' sorusunun yanıtını merak ediyor. 29 Ekim tam gün resmi tatil olurken, 28 Ekim Salı günü ise kurumlar yarım gün mesai yapıyor. Bu durum, kargo şirketlerinin dağıtım planlarını da etkiliyor. İşte 28-29 Ekim tarihleri arasında PTT dahil tüm kargo firmalarının güncel çalışma durumu...



Kargolar Bugün (28 Ekim Salı) Çalışıyor mu?

Kargolar Bugün (28 Ekim Salı) Çalışıyor mu?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre, 28 Ekim günü yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda kargo firmaları sabah saatlerinden öğle saatine kadar hizmet vermeye devam ediyor. Ancak 13.00 itibarıyla şubeler kapanıyor ve öğleden sonra teslimat yapılmıyor.

Kargo firmalarından yapılan açıklamalara göre:

  • Yurtiçi Kargo: 28 Ekim Salı günü hizmet veriyor, 29 Ekim Çarşamba günü kapalı olacak.

  • DHL (MNG) Kargo: 28 Ekim’de hizmet devam edecek, 29 Ekim’de tüm birimler kapalı olacak.

  • Sürat Kargo: 29 Ekim Çarşamba günü tüm birimleri kapalı olacak.

  • Aras Kargo: 28 Ekim Salı günü öğlene kadar açık, 29 Ekim’de kapalı.

  • Trendyol Express ve Hepsijet: 28 Ekim sabahı çalışıyor, öğleden sonra dağıtım yapılmıyor.

Kargo işlemi yapacak kişilerin, şubelere sabah erken saatlerde gitmeleri tavsiye ediliyor.

28-29 Ekim Kargolar Dağıtım Yapıyor mu?

28-29 Ekim Kargolar Dağıtım Yapıyor mu?

28 Ekim Salı günü sabah saatlerine kadar kargo teslimat ve dağıtım işlemleri devam edecek. Ancak öğleden sonra resmi tatil başladığı için çoğu firma dağıtıma çıkmayacak. 

29 Ekim Çarşamba günü ise tüm kargo firmaları kapalı olacak.

Bugün PTT Açık mı?

Bugün PTT Açık mı?

PTT şubeleri de 28 Ekim Salı günü sabah 09.00 itibarıyla hizmet vermeye başladı. Ancak öğle saatlerinden sonra tüm şubeler kapalı olacak. Öğleden sonraki işlemler 30 Ekim Perşembe günü yapılabilecek.

  • 28 Ekim Salı: PTT sabah 09.00’dan 12.30’a kadar açık olacak.

  • 29 Ekim Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm PTT şubeleri kapalı olacak.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
