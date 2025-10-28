onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bankalar Bugün Açık mı? 28-29 Ekim Bankalar Çalışıyor mu? 28 Ekim Salı Banka Çalışma Saatleri

Bankalar Bugün Açık mı? 28-29 Ekim Bankalar Çalışıyor mu? 28 Ekim Salı Banka Çalışma Saatleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 13:18

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken bankada işlem yapacak vatandaşlar 'Bugün bankalar açık mı?' sorusuna yanıt arıyor. 28 Ekim günü resmi tatil öncesi birçok kurumda olduğu gibi bankalarda da çalışma düzeni değişiyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim Salı günü kamu kurumları öğleden sonra kapalı olacak. İşte 28-29 Ekim tarihlerinde bankaların çalışma saatleri ve EFT, havale işlemlerine dair tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bankalar Bugün Açık mı?

Bankalar Bugün Açık mı?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim günü yarım gün resmi tatil kabul ediliyor. Bu kapsamda bankalar sabah saat 09.00’da müşterilerini kabul etmeye başladı. Ancak öğleden sonra tüm şubeler kapanacak.

28 Ekim Salı günü öğle tatiline kadar işlemler yapılabilirken, 12.30-13.00 saatlerinden itibaren şubeler hizmet vermeyecek. Vatandaşların kredi, nakit ve döviz işlemleri için sabah saatlerini tercih etmesi öneriliyor.

28-29 Ekim Bankalar Açık mı?

28-29 Ekim Bankalar Açık mı?

28 Ekim Salı günü bankalar yarım gün açık olacak. Öğleden sonra tüm kamu kurumları gibi bankalar da kapalı olacak. 29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle özel ve kamu bankalarının tamamı hizmet vermeyecek.

Bankalar, 30 Ekim Perşembe günü normal mesai düzenine dönecek. Resmi tatil süresince ATM’ler, internet ve mobil bankacılık hizmetleri aktif olarak kullanılabilecek.

Havale ve EFT Yapılır mı?

Havale ve EFT Yapılır mı?

EFT işlemleri yalnızca mesai saatleri içinde gerçekleşiyor. 28 Ekim Salı günü saat 13.00’ten sonra yapılacak EFT’ler, bankaların kapalı olması nedeniyle aynı gün karşı hesaba geçmeyecek. Bu işlemler 30 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde hesaba yansıyacak.

Ancak FAST sistemi üzerinden yapılan para transferleri, tatil günlerinde de 7/24 işlem görmeye devam edecek.

29 Ekim Çarşamba Hangi Yerler Kapalı?

29 Ekim Çarşamba Hangi Yerler Kapalı?

Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 Ekim Çarşamba günü birçok kurum tam gün kapalı olacak. İşte kapalı olacak yerlerin listesi:

  • Hastaneler (sadece acil servisler hizmet verecek)

  • Aile Sağlığı Merkezleri

  • Eczaneler (nöbet sistemiyle çalışacak)

  • Kargo firmaları

  • Nüfus müdürlükleri

  • Noterler (nöbet sistemiyle çalışacak)

  • Belediyeler

  • Valilikler

  • Kaymakamlıklar

  • Okullar

  • Üniversiteler

  • PTT şubeleri

Vatandaşların bu tarihte yapacakları resmi işlemleri e-Devlet veya mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirmesi öneriliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın