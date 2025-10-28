Bankalar Bugün Açık mı? 28-29 Ekim Bankalar Çalışıyor mu? 28 Ekim Salı Banka Çalışma Saatleri

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim günü yarım gün resmi tatil kabul ediliyor. Bu kapsamda bankalar sabah saat 09.00’da müşterilerini kabul etmeye başladı. Ancak öğleden sonra tüm şubeler kapanacak.

28 Ekim Salı günü öğle tatiline kadar işlemler yapılabilirken, 12.30-13.00 saatlerinden itibaren şubeler hizmet vermeyecek. Vatandaşların kredi, nakit ve döviz işlemleri için sabah saatlerini tercih etmesi öneriliyor.