10 Maddede Çalışanlar İçin Eve Geldiğinde Rahatlama Rehberi
Eve geliyorsun ama işler de seninle birlikte gelmeye devam ediyor. Düşünceler salonda dolaşıyor, aklın bir köşesi hala sonra bakılacaklar listesinde takılı kalmış. Aslında ev karmaşık değil karmaşık olan, zihnin eve henüz tam taşınamamış olması. Oysa ev temposu düşen, beklentileri azalan bir yer olmalı. Birkaç küçük alışkanlıkla akşamları gerçekten rahatlatan o hale kavuşmak mümkün. Hazırsan birlikte keşfedelim.
1. Eve gelince önce kendine dinlenme moduna geçmen gerektiğini hatırlat.
2. Kıyafetlerini değiştirmenin sandığından daha büyük bir etkisi var.
3. Işığı ortamına göre ayarlamak ruh halini anında değiştirir.
4. Eve geldiğinde hemen bir şeyler açmak yerine birkaç dakika sessizliğe izin ver.
5. Bugün ne yesek stresini haftalık menülerle rafa kaldır.
6. Ev işlerini her gün yapmaya çalışmak yerine haftaya yay, yük hafiflesin.
7. Seni mutlu eden şeyleri sona bırakma, takvimine önce onları yaz.
8. Evde de işe yetişir gibi koşturma, burası hızlanma değil yavaşlama alanı.
9. Temizliği biraz da robotlara bırak, her şeyi sen yapmak zorunda değilsin.
10. Uyumadan önce günü kapatmayı öğren.
