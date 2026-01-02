onedio
10 Maddede Çalışanlar İçin Eve Geldiğinde Rahatlama Rehberi

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
02.01.2026 - 11:01

Eve geliyorsun ama işler de seninle birlikte gelmeye devam ediyor. Düşünceler salonda dolaşıyor, aklın bir köşesi hala sonra bakılacaklar listesinde takılı kalmış. Aslında ev karmaşık değil karmaşık olan, zihnin eve henüz tam taşınamamış olması. Oysa ev temposu düşen, beklentileri azalan bir yer olmalı. Birkaç küçük alışkanlıkla akşamları gerçekten rahatlatan o hale kavuşmak mümkün. Hazırsan birlikte keşfedelim.

1. Eve gelince önce kendine dinlenme moduna geçmen gerektiğini hatırlat.

Eve gelince çoğu zaman hala bir şeyler yapmak zorundaymışız gibi hissederiz. Gün bitmiş olsa bile zihin iş modundan çıkmaz ve bizi ev işleriyle meşgul etmeye çalışır. Oysa asıl önemli olan günün iş yorgunluğunu gerçekten geride bırakabilmektir. Çünkü dinlenmeden geçen bir akşam ertesi iş gününü daha da yorucu hale getirir. Bu yüzden eve geldiğinde yapılacaklar listesine değil dinlenme moduna geçmeye odaklanmak gerekir.

2. Kıyafetlerini değiştirmenin sandığından daha büyük bir etkisi var.

Gün boyu üzerinde olan kıyafetler fark etmeden seni iş modunda tutar. Eve girer girmez daha rahat bir şeyler giymek vücuda şimdi rahatlayabilirsin mesajı verir. Bu sadece fiziksel değil zihinsel bir rahatlamadır. Aynı zamanda günün resmen bittiğini hissettirir. Küçük bir detay gibi görünür ama etkisi oldukça büyüktür. Kendine bu konuda net bir rutin oluşturmak eve dönüşü daha keyifli hale getirir.

3. Işığı ortamına göre ayarlamak ruh halini anında değiştirir.

Gün boyu ofis ışıklarına maruz kaldıktan sonra eve geldiğinde aynı parlaklıkta ışıklar görmek beyni uyanık tutar. Daha yumuşak, sıcak tonlu ışıklar eve girer girmez rahatlama hissi yaratır. Bu değişim özellikle akşam saatlerinde çok etkilidir. Işık seviyesini düşürmek farkında olmadan stres seviyeni de düşürür. Küçük bir aydınlatma değişimi bile büyük fark yaratabilir. Ortamın seni yavaşlatmasına izin ver.

4. Eve geldiğinde hemen bir şeyler açmak yerine birkaç dakika sessizliğe izin ver.

Birçok kişi eve gelir gelmez televizyonu ya da bir şeyler dinlemeyi alışkanlık haline getirmiş durumda. Oysa gün boyu zaten yeterince uyaranla çevriliyiz. Eve geldiğinde birkaç dakika sessizlik zihnin toparlanması için inanılmaz faydalıdır. Bu süre boyunca sadece oturabilir ya da camdan dışarı bakabilirsin. Bu küçük mola günün geri kalanını daha keyifli geçirmeni sağlar.

5. Bugün ne yesek stresini haftalık menülerle rafa kaldır.

Akşam eve geldiğinde yaşanan en büyük zihinsel yorgunluklardan biri şimdi ne yiyeceğiz sorusudur. Haftalık basit bir menü planı yapmak bu kararı önceden verdiğin için kafanı ciddi anlamda rahatlatır. Menü demek her gün uzun uzun yemek yapmak demek değildir bazı günler tekrar eden, bazı günler çok pratik seçenekler olabilir. Hatta dışarıdan sipariş vereceğin günleri bile plana eklemek işleri kolaylaştırır. Yemek işi son dakika stresinden çıkıp kontrollü bir rutine dönüştüğünde akşamlar otomatik olarak daha huzurlu geçer.

6. Ev işlerini her gün yapmaya çalışmak yerine haftaya yay, yük hafiflesin.

Her gün çamaşır, toparlama, temizlik derken akşamların fark etmeden ikinci bir mesaiye dönüşmesi çok kolay. Oysa ev işlerini haftanın belirli günlerine bölmek hem bedeni hem zihni rahatlatır. Bir gün çamaşır, başka bir gün ütü ya da toparlama yapmak işleri daha yönetilebilir hale getirir. Böylece tek bir günde her şeye yetişmeye çalışıp tükenmiş hissetmezsin. Programlı olmak kulağa sıkıcı gelse de aslında özgürlük sağlar çünkü hangi gün ne yapacağını bilirsin.

7. Seni mutlu eden şeyleri sona bırakma, takvimine önce onları yaz.

Günlük koşuşturma içinde bizi mutlu eden şeyler genelde vakit kalırsa yapılacaklar listesine düşüyor. Oysa işten sonra en çok ihtiyacımız olan şey tam da bu küçük mutluluk anları. Sevdiğin bir dizi, kısa bir yürüyüş, bir hobi ya da sadece boş boş oturmak bile bu kapsama girer. Bunları sürekli ertelemek akşamları daha yorgun ve isteksiz hissetmene neden olur. Kendini mutlu eden aktiviteleri bilinçli olarak önceliklendirdiğinde günün geri kalan her şeyi daha kolay akar.

8. Evde de işe yetişir gibi koşturma, burası hızlanma değil yavaşlama alanı.

Gün boyu zamana yetişmeye çalışırken eve geliyoruz ama fark etmeden aynı tempoyu eve de taşıyoruz. Evdeyken de her şeyi hızlı hızlı yapmaya çalışmak dinlenme hissini tamamen ortadan kaldırıyor. Oysa ev yapılacaklar listesinin değil nefes almanın yeri. Bir şeyleri yavaş yapmak, acele etmemek ve aralara boşluk bırakmak zihni ciddi anlamda rahatlatır. Evde hiçbir şeye yetişmek zorunda olmadığını kendine hatırlattığında beden de buna uyum sağlar.

9. Temizliği biraz da robotlara bırak, her şeyi sen yapmak zorunda değilsin.

Bosch robot süpürgeler evdeki yükü sessiz sedasız hafifleten en iyi yardımcılar arasında. Sen işteyken ya da dinlenirken temizlikle ilgilenmeleri büyük bir konfor sağlar. Böylece eve geldiğinde temizlik düşüncesi kafanı meşgul etmez. Temizliği tamamen üstlenmek yerine paylaşmak akşamları kendine ayıracağın zamanı artırır ve rahatlamanı kolaylaştırır.

10. Uyumadan önce günü kapatmayı öğren.

Yatağa girmeden önce günü zihninde kapatmak uyku kalitesini ciddi şekilde artırır. Bugün olanları olduğu gibi kabul etmek, yarına bırakmak rahatlatıcıdır. Bugün elimden gelen buydu demek oldukça güçlüdür. Bu düşünceyle uyumak bedeni de zihni de dinlendirir. Ertesi güne daha hafif uyanırsın. Günün gerçekten bitmesine izin vermek en büyük rahatlama adımlarından biridir.

