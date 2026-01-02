10 Maddede Çalışanlar İçin Eve Geldiğinde Rahatlama Rehberi

Günlük koşuşturma içinde bizi mutlu eden şeyler genelde vakit kalırsa yapılacaklar listesine düşüyor. Oysa işten sonra en çok ihtiyacımız olan şey tam da bu küçük mutluluk anları. Sevdiğin bir dizi, kısa bir yürüyüş, bir hobi ya da sadece boş boş oturmak bile bu kapsama girer. Bunları sürekli ertelemek akşamları daha yorgun ve isteksiz hissetmene neden olur. Kendini mutlu eden aktiviteleri bilinçli olarak önceliklendirdiğinde günün geri kalan her şeyi daha kolay akar.