Survivor 2026 Onur Alp Çam Kimdir? Onur Alp Çam Kaç Yaşında, Nereli?

Best Photomodel of Turkey ve The Look Of The Year yarışmalarında birincilik elde ederek dikkatleri üzerine çeken Onur Alp Çam, adını geniş kitlelere “Kısmetse Olur” yarışmasıyla duyurdu. Modellik ve oyunculuk kariyerinin ardından bu kez profesyonel güreş arenasında önemli bir adım attı. Çam, ABD’nin New Jersey eyaletinde gerçekleştirilen WWE Tryout seçmelerine katıldı ve binlerce aday arasından seçilen 40 kişi arasına girmeyi başardı. Bu başarıyla WWE sahnesine adım atan ilk Türk unvanını elde etti. Süreç boyunca John Cena, Shawn Michaels ve Rhea Ripley gibi WWE’nin dünyaca ünlü yıldızlarıyla bir araya gelerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.