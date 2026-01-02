onedio
Survivor 2026 Onur Alp Çam Kimdir? Onur Alp Çam Kaç Yaşında, Nereli?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.01.2026 - 11:08

Survivor 2026, Ünlüler & Gönüllüler konseptiyle ekranlara döndü. İzleyiciler bu sezon yarışmacıların kim olacağını merakla beklerken Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından duyuruları gerçekleştirmişti. Gönüllüler kadrosunda yarışacak isimlerden Onur Alp Çam da dikkat çekmişti. Şimdiyse Onur Alp Çam’ı yakından tanımanız için merak edilenleri derledik. İşte detaylar…

Onur Alp Çam Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

27 yaşındaki yarışmacının, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduğu biliniyor. Nereli olduğuna dair net bir bilgi yer almazken yarışmaya İstanbul’dan katıldığı biliniyor.

Onur Alp Çam’ın Kariyer Başlangıcı

Best Photomodel of Turkey ve The Look Of The Year yarışmalarında birincilik elde ederek dikkatleri üzerine çeken Onur Alp Çam, adını geniş kitlelere “Kısmetse Olur” yarışmasıyla duyurdu. Modellik ve oyunculuk kariyerinin ardından bu kez profesyonel güreş arenasında önemli bir adım attı. Çam, ABD’nin New Jersey eyaletinde gerçekleştirilen WWE Tryout seçmelerine katıldı ve binlerce aday arasından seçilen 40 kişi arasına girmeyi başardı. Bu başarıyla WWE sahnesine adım atan ilk Türk unvanını elde etti. Süreç boyunca John Cena, Shawn Michaels ve Rhea Ripley gibi WWE’nin dünyaca ünlü yıldızlarıyla bir araya gelerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Onur Alp Çam’ın Instagram Hesabı

Yarışmacının Instagram hesabı 👉🏻 @onuralpcam 

Kendisinin 2 Ocak 2026 itibarıyla güncel takipçi sayısı 30 bin.

