Rüya Haritası Açıklandı! 2025 Yılında En Çok Hangi Rüyaları Gördük?

Pek çok kurum ve firma kendi iş modellerine göre veya çalıştıkları alanlara göre geçtiğimiz 2025'in özetini takipçileriyle paylaştı. Bu kurumlardan birisi de Rüya Enstitüsü. Psikolojide rüyalara dair çalışmalar yapan kurum 2025'e dair kapsamlı bir araştırma yayınladı. 46 ilde 293 kişinin katıldığı çalışmada insanlara geçtiğimiz sene en çok hangi rüyaları gördükleri, rüyalarında gördükleri kişiler, konular, yerler soruldu.

Kaynak: ruyaenstitusu