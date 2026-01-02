onedio
Rüya Haritası Açıklandı! 2025 Yılında En Çok Hangi Rüyaları Gördük?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.01.2026 - 10:42

Pek çok kurum ve firma kendi iş modellerine göre veya çalıştıkları alanlara göre geçtiğimiz 2025'in özetini takipçileriyle paylaştı. Bu kurumlardan birisi de Rüya Enstitüsü. Psikolojide rüyalara dair çalışmalar yapan kurum 2025'e dair kapsamlı bir araştırma yayınladı. 46 ilde 293 kişinin katıldığı çalışmada insanlara geçtiğimiz sene en çok hangi rüyaları gördükleri, rüyalarında gördükleri kişiler, konular, yerler soruldu. 

Kaynak: ruyaenstitusu

Geçtiğimiz yıl en sık gündelik rüyalar görüldü.

Tipik rüyalardan en çok görülen ise bir yere yetişememe veya geç kalma durumları oldu.

Düşmek, takip edilmek, kovalanmak gibi eylemler bunu izledi.

2025'te en baskın duygular kaygı, korku ve çaresizlik oldu.

Bilmediğimiz yerler aynı zamanda en çok gördüğümüz yerlerdi.

İnsanlar en çok anne ve babalarını gördü.

En çok görülen hayvan ise kedi oldu.

Tanınmış kişilerin mesleklerini ele aldığımızda siyasiler sanatçılara fark attı.

Çalışmayı yapay zeka yorumuyla dinleyebilirsiniz;

