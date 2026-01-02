Tenisçiler Neden Maçlarda Muz Yer?

Bunların en önemlisi tabii ki muzun sindiriminin kolay olması. Maçlarda sürekli bir enerji gerekiyor. Muz bunun için ideal. Hem doyurucu özelliği olan hem de bu kadar kolay sindirilebilen çok yiyecek yok. Sindirimi hızlı ve kolay olduğu için mideyi yormadan gerekli enerjiyi sağlıyor.

Potasyum denildiğinde muz akla geliyor.

Potasyum kaslar için önemli bir mineral. Kas kasılmasını engellemesiyle biliniyor. Tenis maçında terleme ile potasyum kaybı yaşanıyor. Bu kaybı yerine koymak için muz yemek gerçekten iyi bir seçim.

Potasyum eksikliğinde kas krampları artabiliyor.

Bu da tabii sporcuları zorluyor. Uzun süren maçlar tenisçiler için kas krampı riskini artırıyor. Bunu engellemek için de muz en iyilerden. Potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde muz kas kramplarını azaltıyor. Bu sebeple de sahalarda çokça yendiğini görüyoruz.