Peru'da Meclis'i Karıştıran Görüntü: Milletvekili, Yardımcısına Ayak Tırnaklarını Kestirdi

Peru'da Meclis’i Karıştıran Görüntü: Milletvekili, Yardımcısına Ayak Tırnaklarını Kestirdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.10.2025 - 14:27 Son Güncelleme: 28.10.2025 - 14:35

Peru'da solcu milletvekili Lucinda Vásquez, parlamento ofisinde kendisine yardımcı olan kişiye tırnaklarını kesmesi için talimat verdiği bir videoyla büyük eleştiri topladı. Kongre Başkanı Fernando Rospigliosi, bu durumu 'işçilere saygısızlık' olarak tanımlayarak bir etik inceleme başlatılmasını talep etti. Milletvekili Lucinda Vásquez'in bu hareketi, hem yerel hem de uluslararası basında geniş yer buldu.

Peru'da bir milletvekilinin Meclis'te yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdiği görüntüler ülkede infial yarattı.

Peru’da bir milletvekilinin Meclis’te yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdiği görüntüler ülkede infial yarattı.

Kongre Başkanı Fernando Rospigliosi, olayı “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, milletvekili Lucinda Vásquez hakkında etik soruşturma başlatılmasını istedi. Yerel televizyon programlarının ortaya çıkardığı görüntülerde, sol görüşlü milletvekili Vásquez’in, Meclis’teki ofisinde bir kanepeye uzanırken, yardımcılarından birinin kendisine ayak masajı yaptığı ve tırnaklarını kestiği görüldü. Skandal fotoğrafın 6 Kasım 2024 tarihinde çekildiği, ancak yakın zamanda kamuoyuna sızdığı belirtildi.

Çalışanlarını eve götürüp onlara yemek yaptırtıyor!

Çalışanlarını eve götürüp onlara yemek yaptırtıyor!

Lucinda Vásquez'in parlamento çalışanlarını evine götürerek onlara ev işlerini ve yemeklerini yaptırdığı bunun için paraları da devletin parasından ödediği iddia edildi.

