Peru'da Meclis’i Karıştıran Görüntü: Milletvekili, Yardımcısına Ayak Tırnaklarını Kestirdi
Peru'da solcu milletvekili Lucinda Vásquez, parlamento ofisinde kendisine yardımcı olan kişiye tırnaklarını kesmesi için talimat verdiği bir videoyla büyük eleştiri topladı. Kongre Başkanı Fernando Rospigliosi, bu durumu 'işçilere saygısızlık' olarak tanımlayarak bir etik inceleme başlatılmasını talep etti. Milletvekili Lucinda Vásquez'in bu hareketi, hem yerel hem de uluslararası basında geniş yer buldu.
Peru’da bir milletvekilinin Meclis’te yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdiği görüntüler ülkede infial yarattı.
Çalışanlarını eve götürüp onlara yemek yaptırtıyor!
