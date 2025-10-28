Karadağ Hükümeti Açıkladı: Türk Vatandaşları İçin Yeni Vize Adımları Atılacak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay sonrası sosyal medyada yapılan çağrılarla Türk işletmeleri ve araçlarına yönelik saldırılar düzenlenmesi, gerilimi tırmandırmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Tavır koymak budur. Ülke güvenliğini düşünen her hükümet gibi önlem almışlar. Çete liderlerine izzet-i ikram yoktur en azından.