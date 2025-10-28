onedio
Karadağ Hükümeti Açıkladı: Türk Vatandaşları İçin Yeni Vize Adımları Atılacak

Karadağ Hükümeti Açıkladı: Türk Vatandaşları İçin Yeni Vize Adımları Atılacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 13:31

Karadağ hükümeti, aldığı yeni bir kararla Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz seyahat hakkını geçici olarak askıya aldığını bildirdi. Bu önemli kararın sebebi, başkent Podgoritsa’da yaşanan bıçaklama olayının ardından iki Türk vatandaşının gözaltına alınması yatıyor.

Olay sonrası sosyal medyada yapılan çağrılarla Türk işletmeleri ve araçlarına yönelik saldırılar düzenlenmesi, gerilimi tırmandırmıştı.

Olay sonrası sosyal medyada yapılan çağrılarla Türk işletmeleri ve araçlarına yönelik saldırılar düzenlenmesi, gerilimi tırmandırmıştı.
Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, yaşanan bu olayların ardından vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını resmen duyurmuştu. Vize serbestisinin askıya alınmasıyla birlikte hükümet, Türk vatandaşları için yeni ve hızlandırılmış vize prosedürlerini uygulamaya koydu. Bu süreç, Karadağ'a gitmek isteyen veya transit geçiş yapacak olan Türkleri kapsayacak. 

Öte yandan, ülkede ikamet eden yaklaşık 14 bin Türk vatandaşının kalışlarının yasalara uygunluğunu sağlamak adına da gerekli adımların atılacağı belirtildi. Bu düzenlemelerin, ülkedeki güvenliğin ve yasal düzenin yeniden sağlanmasını amaçladığı belirtildi.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Arwen

Tavır koymak budur. Ülke güvenliğini düşünen her hükümet gibi önlem almışlar. Çete liderlerine izzet-i ikram yoktur en azından.