Türkiye’nin Yeni Gücü: Eurofighter Typhoon Savaş Uçakları Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Bu alım, İngiltere’den 20, Katar ve Umman’dan ise 12’şer adet olmak üzere dört farklı ülkeden gerçekleştirilecek. İngiltere Başbakanı Starmer, bu anlaşmayı iki ülke arasındaki “stratejik ortaklığın sembolü” olarak nitelendirdi. İngiltere Başbakanı Starmer, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Birleşik Krallık, Türkiye’ye 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak ve ilerleyen dönemde bu sayı artırılabilir de. Bu adım, NATO içindeki güvenliği güçlendirecek, iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini derinleştirecek ve hem Türkiye’de hem de Birleşik Krallık’ta ekonomik büyümeye katkı sağlayacak.”

Ayrıca anlaşmanın gerçekleşmesinde, uçağın üretim ortaklarından Almanya'nın da onayı kritik rol oynadı ve diplomatik temaslar sonucu satış mümkün hale geldi.