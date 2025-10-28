Türkiye’nin Yeni Gücü: Eurofighter Typhoon Savaş Uçakları Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Türkiye, hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracak stratejik bir adım atarak, Avrupa’nın önde gelen savaş uçağı Eurofighter Typhoon filosuna katılmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında imzalanan yaklaşık 10,7 milyar dolarlık (8 milyar sterlin) devasa anlaşma ile Türkiye, bu prestijli uçağın 10. kullanıcısı olacak.
Toplamda 44 adet Typhoon savaş uçağı tedarik edilecek.
İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortak girişimiyle geliştirilen Eurofighter Typhoon, 4.5 nesil savaş uçakları kategorisinde yer alıyor.
Eurofighter Typhoon’u modern hava savaşlarının vazgeçilmezi yapan temel özelliklerinden biri, çok yönlü görev yeteneği.
