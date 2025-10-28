onedio
Türkiye’nin Yeni Gücü: Eurofighter Typhoon Savaş Uçakları Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Ömer Faruk Kino
28.10.2025 - 09:00

Türkiye, hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracak stratejik bir adım atarak, Avrupa’nın önde gelen savaş uçağı Eurofighter Typhoon filosuna katılmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında imzalanan yaklaşık 10,7 milyar dolarlık (8 milyar sterlin) devasa anlaşma ile Türkiye, bu prestijli uçağın 10. kullanıcısı olacak.

Toplamda 44 adet Typhoon savaş uçağı tedarik edilecek.

Bu alım, İngiltere’den 20, Katar ve Umman’dan ise 12’şer adet olmak üzere dört farklı ülkeden gerçekleştirilecek. İngiltere Başbakanı Starmer, bu anlaşmayı iki ülke arasındaki “stratejik ortaklığın sembolü” olarak nitelendirdi. İngiltere Başbakanı Starmer, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Birleşik Krallık, Türkiye’ye 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak ve ilerleyen dönemde bu sayı artırılabilir de. Bu adım, NATO içindeki güvenliği güçlendirecek, iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini derinleştirecek ve hem Türkiye’de hem de Birleşik Krallık’ta ekonomik büyümeye katkı sağlayacak.”

Ayrıca anlaşmanın gerçekleşmesinde, uçağın üretim ortaklarından Almanya'nın da onayı kritik rol oynadı ve diplomatik temaslar sonucu satış mümkün hale geldi.

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortak girişimiyle geliştirilen Eurofighter Typhoon, 4.5 nesil savaş uçakları kategorisinde yer alıyor.

Tasarımında Dassault Rafale ve Saab Gripen gibi uçakların izlerini taşıyan bu platform, üstün manevra kabiliyeti ve çevikliğiyle tanınıyor.

Çift motorlu yapısıyla Typhoon, art yakıcı kullanmadan süpersonik hızda uçabilme (supercruise) yeteneğine sahip. Saatte 2.495 km’ye (Mach 2) ulaşabilen azami hızı ve 65.000 ft azami irtifası, ona hava muharebelerinde büyük bir avantaj sağlıyor.

Eurofighter Typhoon’u modern hava savaşlarının vazgeçilmezi yapan temel özelliklerinden biri, çok yönlü görev yeteneği.

Gelişmiş elektronik sensör sistemleri, AESA radar ve düşük radar izi sayesinde hava üstünlüğünün yanı sıra saldırı, keşif ve elektronik harp görevlerini de etkin bir şekilde icra edebiliyor.

10.95 metrelik kanat açıklığına sahip olan uçak, 16.000 kg boş ağırlığa ve 23.500 kg azami kalkış ağırlığına sahip. İki adet güçlü EJ200 motoruyla donatılan Typhoon, 2.900 km menziliyle uzun operasyonel görevleri destekliyor. Türkiye'nin bu güçlü filoya katılımı, bölgesel hava gücünü önemli ölçüde tahkim edecek.

