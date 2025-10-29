onedio
Altın Fiyatlarındaki Düşüş: Altın Fiyatları Düştü, Otomobile İlgi Arttı İddiası

Altın Fiyatlarındaki Düşüş: Altın Fiyatları Düştü, Otomobile İlgi Arttı İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.10.2025 - 10:38

Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde tarihi zirvesini görmüş ve sonrasında hızla düşmüştü. Altının ons fiyatı 4 bin 300 dolara kadar çıkmış ve Türkiye’de gram altın 6 bin liraya yaklaşmıştı. Özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan gümrük savaşındaki olumlu gelişmeler sonrasında altın fiyatlarındaki düşüş hızlanmıştı. Türkiye’de altın yatırımlarından ciddi kazançlar elde eden vatandaşların düşüş sonrasında ise otomobil alımına yöneldiği iddia edili. Galerici Yaşar Örnek, “Altın fiyatları düşmeye başladığı anda telefonlarımız daha fazla çalmaya başladı.” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki yaşanan sert düşüş sonrasında yatırımcıların yönü otomobil oldu.

Altın fiyatlarındaki yaşanan sert düşüş sonrasında yatırımcıların yönü otomobil oldu.

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre, altının tarihi zirvesini görmesi sonrasında kâr realizasyonu yaparak altın yatırımlarını bozduran vatandaşlar sıfır ve en az 1 yaşındaki araçlara yöneldi.

Otomobil firmalarının düzenlediği sıfır faiz, takas desteği ve indirim kampanyaları yatırımcıları ilgisini cezbeden en önemli durumlardan oldu.

İstanbul’da galericilik yapan Yaşar Örnek, “Altın fiyatları düşmeye başladığı anda telefonlarımız daha fazla çalmaya başladı. Birikimini altından çeken vatandaş, parasını değerini koruyacak bir varlığa yatırmak istiyor. Son bir haftadır özellikle 2024 model az kullanılmış araçlara ciddi bir ilgi var. Henüz fiyatlarda büyük bir artış yok ama bu talep böyle devam ederse fiyatlar yukarı yönlü kıpırdayabilir” dedi.

Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatları yükselecek mi?

Altındaki düşüşe rağmen yatırımlarını altında tutumaya devam eden vatandaşların aklındaki soru ise “Altın yeniden yükselir mi?” oldu. Uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan düşüşün “düzeltme” olduğuna inanıyor ve kısa sürede yeniden bir yükseliş evresi olacağını belirtiyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED faiz kararı sonrasında yaşanan düşüşün gecici olduğunu söyleyerek, “Fed sonrası altın ons fiyatında 5700-5800 bandında tepki yükselişi görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

