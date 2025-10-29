Altın Fiyatlarındaki Düşüş: Altın Fiyatları Düştü, Otomobile İlgi Arttı İddiası
Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde tarihi zirvesini görmüş ve sonrasında hızla düşmüştü. Altının ons fiyatı 4 bin 300 dolara kadar çıkmış ve Türkiye’de gram altın 6 bin liraya yaklaşmıştı. Özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan gümrük savaşındaki olumlu gelişmeler sonrasında altın fiyatlarındaki düşüş hızlanmıştı. Türkiye’de altın yatırımlarından ciddi kazançlar elde eden vatandaşların düşüş sonrasında ise otomobil alımına yöneldiği iddia edili. Galerici Yaşar Örnek, “Altın fiyatları düşmeye başladığı anda telefonlarımız daha fazla çalmaya başladı.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Altın fiyatlarındaki yaşanan sert düşüş sonrasında yatırımcıların yönü otomobil oldu.
Altın fiyatları yükselecek mi?
