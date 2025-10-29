Altın Fiyatlarındaki Düşüş: Altın Fiyatları Düştü, Otomobile İlgi Arttı İddiası

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre, altının tarihi zirvesini görmesi sonrasında kâr realizasyonu yaparak altın yatırımlarını bozduran vatandaşlar sıfır ve en az 1 yaşındaki araçlara yöneldi.

Otomobil firmalarının düzenlediği sıfır faiz, takas desteği ve indirim kampanyaları yatırımcıları ilgisini cezbeden en önemli durumlardan oldu.

İstanbul’da galericilik yapan Yaşar Örnek, “Altın fiyatları düşmeye başladığı anda telefonlarımız daha fazla çalmaya başladı. Birikimini altından çeken vatandaş, parasını değerini koruyacak bir varlığa yatırmak istiyor. Son bir haftadır özellikle 2024 model az kullanılmış araçlara ciddi bir ilgi var. Henüz fiyatlarda büyük bir artış yok ama bu talep böyle devam ederse fiyatlar yukarı yönlü kıpırdayabilir” dedi.