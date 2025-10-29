29 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: İslam Memiş’ten Altın Uyarısı: “Hazır Olun: Altında İkinci Perde Açılıyor!”

Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirmelerini paylaştı. Memiş, Kasım ayında ons ve gram altında düşüşlerin sürebileceğini ancak kısa vadede tepki alımlarının gelebileceğini söyledi. Altın fiyatındaki düşüş için “beklediğimiz bir geri çekilme, sürpriz değil' diyen İslam Memiş 'Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde düşüşler yaşandı. Çarşamba akşamı faiz kararı sonrası teknik tepki yükselişleri bekliyorum. Bu düşüşleri kısa vadeli alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var' ifadelerini kullandı. İşte İslam Memiş’in altın fiyatları hakkındaki açıklamaları ve 29 Ekim Çarşamba altın fiyatları…