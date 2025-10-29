onedio
29 Ekim Çarşamba Altın Fiyatları: İslam Memiş’ten Altın Uyarısı: “Hazır Olun: Altında İkinci Perde Açılıyor!”

Ali Can YAYCILI
29.10.2025 - 08:51

Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirmelerini paylaştı. Memiş, Kasım ayında ons ve gram altında düşüşlerin sürebileceğini ancak kısa vadede tepki alımlarının gelebileceğini söyledi. Altın fiyatındaki düşüş için “beklediğimiz bir geri çekilme, sürpriz değil' diyen İslam Memiş 'Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde düşüşler yaşandı. Çarşamba akşamı faiz kararı sonrası teknik tepki yükselişleri bekliyorum. Bu düşüşleri kısa vadeli alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var' ifadelerini kullandı. İşte İslam Memiş’in altın fiyatları hakkındaki açıklamaları ve 29 Ekim Çarşamba altın fiyatları…

29 Ekim Çarşamba altın fiyatı ne kadar?

ONS: 3,964 

Gram altın ne kadar?: 5,594

Çeyrek altın ne kadar?: 9,164

Yarım altın ne kadar?: 18,328

Tam altın ne kadar?: 36,544

İslam Memiş’in altın fiyatları hakkındaki açıklamaları:

Memiş, altın fiyatlarındaki sert gerilemeye dikkat çekerek, 'Uluslararası piyasalarda ons altın 4382 dolardan 3887 dolara geriledi. 1,5 haftada 495 dolarlık bir düşüş yaşandı. Bu beklediğimiz bir geri çekilme, sürpriz değil' diye konuştu.

'3800 dolar ana destek, altında 3750 seviyeleri var' diyen Memiş, kısa vadeli yatırımcılar için fırsat oluşabileceğini belirtti: 'Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde düşüşler yaşandı. Çarşamba akşamı faiz kararı sonrası teknik tepki yükselişleri bekliyorum. Bu düşüşleri kısa vadeli alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var'

Kapalıçarşı’da fiziki gram altının 5.575 lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, '2 hafta önce 6.282 liraya kadar yükselen gram altın 707 lira geriledi. Fed sonrası 5700-5800 bandında tepki yükselişi görebiliriz. Kasım ayında ikinci tur alım fırsatları gündeme gelebilir' ifadelerini kullandı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
