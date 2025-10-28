onedio
Mevduat Faizlerinde Son Durum: İşte Bankalarda 100 Bin TL'nin Aylık Getirisi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 22:07

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında gözler piyasaya çevrildi. Vatandaşlar, özellikle son yıllarda mevduat faizli hesapları tercih ediyor. Bu hesaplar, yatırım ve birikim amaçlı tercih ediliyor. Bankaların güncel faiz oranları da yakından takip ediliyor. Bankalar, farklı faiz oranları ve vadeler sunuyor. 28 Ekim 2025 itibarıyla 100 bin TL'nin faiz getirisi de belli oldu!

Peki bu oranlarla 100 bin TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 100 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

Ekim 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Vadeli mevduat hesapları tasarruf etmek ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Bankalar, 100 bin, 250 bin, 1 milyon için farklı oranlarda faiz uyguluyor. Özellikle 23 Ekim'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında gözler piyasalara çevrildi.

Türk lirasını mevduatta değerlendirmeyi tercih edenler, 100 bin TL'ye bankalar tarafından uygulanan vadeli mevduat faiz oranlarını araştırıyor. Faiz oranları yüzde 47'ye kadar ulaşıyor.

Peki 100 bin TL'ye en yüksek veren banka hangisi?

100 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 3.157,45 TL

Vade Sonu Tutar: 103.157,45 TL

Faiz Oranı: Yüzde 42,75 TL

Net Kazanç: 3.092,05 TL

Vade Sonu Tutar: 103.092,05 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 2.965,48 TL

Vade Sonu Tutar: 102.965,48 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 2.929,32 TL

Vade Sonu Tutar: 102.929,32 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 3.073,97 TL

Vade Sonu Tutar: 103.073,97 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 2.603,84 TL

Vade Sonu Tutar: 102.603,84 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 2.766,58 TL

Vade Sonu Tutar: 102.766,58 TL

  • Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 2.592,02 TL

Vade Sonu Tutar: 102.592,02 TL

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 2.874,11 TL

Vade Sonu Tutar: 102.874,11 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 2.314,64 TL

Vade Sonu Tutar: 102.314,64 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 3.269,32 TL

Vade Sonu Tutar: 103.269,32 TL

*Söz konusu veriler, 28 Ekim tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
