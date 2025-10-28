Mevduat Faizlerinde Son Durum: İşte Bankalarda 100 Bin TL'nin Aylık Getirisi!

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında gözler piyasaya çevrildi. Vatandaşlar, özellikle son yıllarda mevduat faizli hesapları tercih ediyor. Bu hesaplar, yatırım ve birikim amaçlı tercih ediliyor. Bankaların güncel faiz oranları da yakından takip ediliyor. Bankalar, farklı faiz oranları ve vadeler sunuyor. 28 Ekim 2025 itibarıyla 100 bin TL'nin faiz getirisi de belli oldu!

Peki bu oranlarla 100 bin TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 100 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.