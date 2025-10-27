onedio
Mevduat Faizleri Yüzde 48'e Yükseliyor: İşte 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi!

Mevduat Faizleri Yüzde 48'e Yükseliyor: İşte 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2025 - 12:55

Mevduat faizleri, yatırım yapmak ve birikimlerini korumak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Faiz indiriminin beklendiği toplantı sonrasında bankaların mevduat faizleri de değişiklik gösterdi. 27 Ekim 2025 itibarıyla 500 bin TL'nin faiz getirisi de belli oldu. Peki en çok hangi banka faiz veriyor?

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar?

İşte 500 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!

27 Ekim 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

27 Ekim 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Vatandaşlar tasarruf etme ve yatırım yapma amacıyla vadeli mevduat hesaplarını sıklıkla tercih ediyor. Özellikle 23 Ekim'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında piyasalar merak konusu oldu. 

Türk lirasını mevduatta değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlar, 500 bin TL'ye bankalar tarafından uygulanan vadeli mevduat faiz oranlarını araştırıyor. Faiz oranları yüzde 30 ile yüzde 48 arasında değişiyor.

Peki 500 bin TL'ye en yüksek faiz veren banka hangisi?

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 15.787,24 TL

Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15.189,04 TL

Vade Sonu Tutar: 515.189,04 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15.008,22 TL

Vade Sonu Tutar: 515.008,22 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 15.369,86 TL

Vade Sonu Tutar: 515.369,86 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14.465,75 TL

Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 17.358,9 TL

Vade Sonu Tutar: 517.358,9 TL

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 15.215,87 TL

Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14.570,18 TL

Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 16.346,59 TL

Vade Sonu Tutar: 516.346,59 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 13.684,6 TL

Vade Sonu Tutar: 513.684,6 TL

*Söz konusu veriler, 27 Ekim tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

