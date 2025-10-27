Mevduat Faizleri Yüzde 48'e Yükseliyor: İşte 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi!

Mevduat faizleri, yatırım yapmak ve birikimlerini korumak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Faiz indiriminin beklendiği toplantı sonrasında bankaların mevduat faizleri de değişiklik gösterdi. 27 Ekim 2025 itibarıyla 500 bin TL'nin faiz getirisi de belli oldu. Peki en çok hangi banka faiz veriyor?

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar?

İşte 500 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!