Mevduat Faizleri Netleşti: İşte 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi!
Vatandaşlar, yatırım ve birikim yapmak için mevduat faizli hesapları sık sık tercih ediyor. Son olarak faiz indiriminin beklendiği toplantı öncesinde gözler bankaların mevduat faizlerine çevrilmişti. Bankalar, toplantının ardından mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. 28 Ekim 2025 itibarıyla 250 bin TL'nin faiz getirisi de belli oldu!
Peki bu oranlarla 250 bin TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?
İşte 250 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!
Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.
Ekim 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları
250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
