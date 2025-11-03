Mahsun Kırmızıgül Yapay Zekanın Ürettiği Şarkıları Okuyacak

'Son günlerde yapay zekâ tarafından üretilen üç şarkıya sardım. Ve inanın, o kadar iyiler ki… Yakında sahnede okuyacağım' diyen Kırmızıgül, şunları dedi:

'Müzikte artık geri dönüşü olmayan bir döneme girdik. Sadece on saniyede yapay zekâ bir şarkı üretebiliyor. Türünü sen seçiyorsun: Anadolu motifli elektronik, lo-fi arabesk, trap-pop, drill, synthwave, afrobeat, hyperpop ya da deep house v.b. Solistin sesini belirliyorsun; birkaç saniye sonra karşında tamamlanmış bir şarkı var. Üstelik müzikten anlayan ya da anlamayan herkes bunu yapabiliyor.

Yapay zeka sitelerini aynı anda kullanan binlerce kişi, her gün on binlerce şarkı oluşturuyor. Bu müthiş hız, müzik sektörünü sessiz bir çöküşe sürükleyecek gibi görünüyor. Çünkü ortada artık ne aranjör var, ne stüdyo, ne müzisyen, ne mix, ne mastering, ne de besteci var. Üretim bedava.'