Mahsun Kırmızıgül Yapay Zekanın Ürettiği Şarkıları Okuyacak
Yapay zeka hayatımızın her alanında yer etti. Yemek tarifinden akademik makaleye kadar 10 parmağında 10 marifet olan yapay zeka kültür-sanat alanında da ünlü isimlerin radarına girdi. Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızgül, X hesabından bir açıklama yaptı. Kırmızıgül, yapay zeka ile üretilen şarkıları yakında sahnede okuyacağını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahsun Kırmızıgül, "Yeni dönem" başlığıyla bir açıklama yayımladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Her şey değişecek. Artık konuşan sen değil, algoritmanın kendisi."
"Ve işin en çarpıcı yanı şu: Yapay zekânın ürettiği eserler gerçekten çok iyi."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.