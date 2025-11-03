onedio
Mahsun Kırmızıgül Yapay Zekanın Ürettiği Şarkıları Okuyacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.11.2025 - 15:04

Yapay zeka hayatımızın her alanında yer etti. Yemek tarifinden akademik makaleye kadar 10 parmağında 10 marifet olan yapay zeka kültür-sanat alanında da ünlü isimlerin radarına girdi. Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızgül, X hesabından bir açıklama yaptı. Kırmızıgül, yapay zeka ile üretilen şarkıları yakında sahnede okuyacağını söyledi.

Mahsun Kırmızıgül, "Yeni dönem" başlığıyla bir açıklama yayımladı.
twitter.com

'Son günlerde yapay zekâ tarafından üretilen üç şarkıya sardım. Ve inanın, o kadar iyiler ki… Yakında sahnede okuyacağım' diyen Kırmızıgül, şunları dedi:

'Müzikte artık geri dönüşü olmayan bir döneme girdik. Sadece on saniyede yapay zekâ bir şarkı üretebiliyor. Türünü sen seçiyorsun: Anadolu motifli elektronik, lo-fi arabesk, trap-pop, drill, synthwave, afrobeat, hyperpop ya da deep house v.b. Solistin sesini belirliyorsun; birkaç saniye sonra karşında tamamlanmış bir şarkı var. Üstelik müzikten anlayan ya da anlamayan herkes bunu yapabiliyor.

Yapay zeka sitelerini aynı anda kullanan binlerce kişi, her gün on binlerce şarkı oluşturuyor.  Bu müthiş hız, müzik sektörünü sessiz bir çöküşe sürükleyecek gibi görünüyor. Çünkü ortada artık ne aranjör var, ne stüdyo, ne müzisyen, ne mix, ne mastering, ne de besteci var. Üretim bedava.'

"Her şey değişecek. Artık konuşan sen değil, algoritmanın kendisi."

'Dijital devrim, fiziki  satışları bitirdi. Müzik endüstrisini algoritmalar yönetmeye başladı. Ülkenin en sevilen yıldızlarını, starlarının üretimleri görmezden gelindi. Yeni dönemin iyi ya da kötü solistleri her 15 günde ya da ayda bir şarkı üretti.  Ve algoritmalar sürekliliği korudukları için onların isimlerini tanıdı, listelerin en üstüne taşıdı. Paralı listeler, güçlü şirketlerin manipülasyonlarıyla aynı isimleri döndü durdu. Tanınmış ya da tanınmamış fark etmezdi; bu sistem kime yatırım yapılmışsa onu öne çıkarttı. İnsanlarda buna inandı. 

Ama şimdi yeni bir dönem başıyor ve her şey değişecek.

Çünkü artık onursuz, kurnaz ve paraya dayalı olan eski müzik algoritmalarının yerine, sınırsız bir yapay zekâ algoritması dönemi başlıyor. Artık konuşan sen değil, algoritmanın kendisi. Ve o eski yanlış olan düzen bitme noktasına gelecek.'

"Ve işin en çarpıcı yanı şu: Yapay zekânın ürettiği eserler gerçekten çok iyi."

'Bu sistem, müzik tarihindeki milyonlarca eseri tarayarak içlerindeki duyguları, ezgileri ve armonileri öğreniyor; ardından bu kodları yeniden harmanlayarak “insan eli değmiş” gibi görünen melodiler yaratıyor.

Yapay zekânın melodileri bize yabancı değil. Çünkü çoğu, yıllarını  müziğe adamış bestecilerin eserlerinden besleniyor. Türk müziğinin hafızasında bir arkeolog gibi dolaşıyor; her dönemin izinden, her melodinin gölgesinden yararlanıyor. Biz farkında olmadan, geçmişte ürettiğimiz duygular algoritmaların elinde yeniden biçimleniyor. Yakında mahkeme salonları, bu melodilerin kime ait olduğu sorusuyla dolacak. Unutulmasın; O besteler bir düğmeye basanların değil; o melodiler hâlâ gerçek bestecilerin hakkı.

İşin büyüleyici bir yönü de var:  Elinde çok eski bir kayıt var diyelim — dedenizin söylediği bir türkü, babanızın sesi ya da Âşık Veysel’in yıllar önceki kaydı… O dönemin şartları belli; cızırtılı, loş, solgun bir ses. O kaydı yapay zekâya veriyorsun; sistem o sesi öyle bir “canlı” hale getiriyor ki inanmakta zorlanıyorsun.

Ses pırıl pırıl, orkestrasyon muazzam, her şey modern bir stüdyo kaydı gibi.

Sonuç gerçekten büyüleyici. Ve bu yüzden kimse bunun karşısında duramayacak.

Yapay zekânın solistleri kusursuz; enstrüman çalımları inanılmaz, aranjeleri gerçekçi ve teknik olarak olağanüstü.

Her nota yerli yerinde, her duygu tam kararında. Film müziklerinde de durum aynı..

Peki geriye ne kalacak?

Hiçbir şey…

Çünkü müzik, insanın hatasıyla güzeldi.

O küçük yanlış nota, o kontrolsüz nefes, o içten gelen kırılma…

Artık hata da yok, insan da. 

'Ruhsuz bir sistem, milyonların ruhuna dokunmaya başladı.'

GEÇMİŞ OLSUN'

