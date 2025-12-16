Kar Türkiye’yi Terk Ediyor: Yüksek Basınçla Puslu ve Güneşli Hava Geliyor

Pazartesi ve salı günleri birçok kentte etkili olan kar yağışı ülkeyi terk edecek. Türkiye’de bugün 27 kentte zaman zaman kar yağışı meydana gelmişti.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ve yoğun kar yağışının yaşandığı kentler arasında Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Hakkari yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, bu hafta kar yağışı beklenmiyor. Ülke genelinde sisli ve puslu bir hava hâkim olacak. Gündüzleri sıcaklıklar yükselirken, geceleri ise ani düşüşler yaşanacak. Yüksek basınç nedeniyle hava kirliliğinin artacağı bazı kentlerde nefes almak bile zorlaşacak.