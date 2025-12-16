Kar Türkiye’yi Terk Ediyor: Yüksek Basınçla Puslu ve Güneşli Hava Geliyor
Türkiye’de birçok kentte iki gündür yoğun kar yağışı etkili olmuştu. 16 Aralık Çarşamba günü ülke genelinde 27 ilde kar yağışı görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre yarından itibaren kar tamamen Türkiye’yi terk edecek. Yüksek basınç etkisiyle sıcaklıklar artacak ve puslu bir hava etkili olacak. Hava kirliliğinin artacağı bazı kentlerde nefes almak bile zorlaşacak.
Yeni yıla az bir zaman kala Türkiye yeniden yüksek basınç etkisiyle sıcak havanın etkisi altına girecek.
17 Aralık Çarşamba hava durumu 👇
18 Aralık Perşembe hava durumu 👇
19 Aralık Cuma hava durumu 👇
20 Aralık Cumartesi hava durumu 👇
21 Aralık Pazar hava durumu 👇
