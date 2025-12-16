onedio
article/share
Kar Türkiye’yi Terk Ediyor: Yüksek Basınçla Puslu ve Güneşli Hava Geliyor

Kar Türkiye'yi Terk Ediyor: Yüksek Basınçla Puslu ve Güneşli Hava Geliyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.12.2025 - 18:12

Türkiye’de birçok kentte iki gündür yoğun kar yağışı etkili olmuştu. 16 Aralık Çarşamba günü ülke genelinde 27 ilde kar yağışı görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre yarından itibaren kar tamamen Türkiye’yi terk edecek. Yüksek basınç etkisiyle sıcaklıklar artacak ve puslu bir hava etkili olacak. Hava kirliliğinin artacağı bazı kentlerde nefes almak bile zorlaşacak.

Yeni yıla az bir zaman kala Türkiye yeniden yüksek basınç etkisiyle sıcak havanın etkisi altına girecek.

Yeni yıla az bir zaman kala Türkiye yeniden yüksek basınç etkisiyle sıcak havanın etkisi altına girecek.

Pazartesi ve salı günleri birçok kentte etkili olan kar yağışı ülkeyi terk edecek. Türkiye’de bugün 27 kentte zaman zaman kar yağışı meydana gelmişti.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ve yoğun kar yağışının yaşandığı kentler arasında Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Hakkari yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, bu hafta kar yağışı beklenmiyor. Ülke genelinde sisli ve puslu bir hava hâkim olacak. Gündüzleri sıcaklıklar yükselirken, geceleri ise ani düşüşler yaşanacak. Yüksek basınç nedeniyle hava kirliliğinin artacağı bazı kentlerde nefes almak bile zorlaşacak.

17 Aralık Çarşamba hava durumu 👇

18 Aralık Perşembe hava durumu 👇

19 Aralık Cuma hava durumu 👇

20 Aralık Cumartesi hava durumu 👇

21 Aralık Pazar hava durumu 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
