Eski Habertürk Çalışanı Tuğçe Acar Mehmet Akif Ersoy'un Kendisine Yaptıklarını Anlattı
Hakkında açılan soruşturma sonrası tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni iddialar ve ifşalar peş peşe geliyor. Kan ve saç örneklerinin test sonucuna göre uyuşturucu testi pozitif çıkan Ersoy hakkında bir paylaşım da eski çalışma arkadaşından geldi. Tuğçe Acar, Ersoy'la yaşadıklarını anlatırken paylaşımını 'şükür' diye bitirdi.
Acar'ın paylaşımı şöyle;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
