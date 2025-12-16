onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eski Habertürk Çalışanı Tuğçe Acar Mehmet Akif Ersoy'un Kendisine Yaptıklarını Anlattı

Eski Habertürk Çalışanı Tuğçe Acar Mehmet Akif Ersoy'un Kendisine Yaptıklarını Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.12.2025 - 17:43

Hakkında açılan soruşturma sonrası tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni iddialar ve ifşalar peş peşe geliyor. Kan ve saç örneklerinin test sonucuna göre uyuşturucu testi pozitif çıkan Ersoy hakkında bir paylaşım da eski çalışma arkadaşından geldi. Tuğçe Acar, Ersoy'la yaşadıklarını anlatırken paylaşımını 'şükür' diye bitirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acar'ın paylaşımı şöyle;

Acar'ın paylaşımı şöyle;

Uzun yıllar çalıştığım Habertürk TV'de, Akif'in de uzunca bir dönem prodüktörlüğünü yaptım. Kanaldan ayrıldıktan sonra kendisiyle dostluğumuz pekişmiş ve görüşmeye de devam etmiştik; ancak son görüşmemizde, bana yönelik istemediğim ve sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunmuştu. Bu olayın ardından da kendisiyle tüm iletişimi sonlandırmıştım.Geçtiğimiz dönemde Habertürk TV ile yaptığım iş görüşmesi de olumlu sonuçlanmışken, Genel Yayın Yönetmenliği görevine kendisinin getirilmesinin ardından işe giriş sürecim durduruldu. Yaşadığım durumu sesimi duyurabileceğimi düşündüğüm bazı yöneticilerle paylaşmıştım; ancak kendisinin kanalda önemli bir pozisyonda olması nedeniyle, Habertürk TV'de çalışamayacağım tarafıma iletilmişti.Bugün görüyorum ki yalnız değilim.

Kadınların iş yaşamında maruz kaldığı sınır ihlalleri ve bunun bedelini kariyerlerimizle ödemek zorunda bırakılmamız, yaşananların ardından kimsenin yanımızda durmaması pahasına susmamalıyız.

Kimse de susmasın.Gün gelir devran döner diye diye geçirdim o günlerden sonra şu devran döndü ya, şükür.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın