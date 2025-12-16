Ela Rümeysa Cebeci'nin Ünlüler Hakkında Yaptığı Yorum Gündem Oldu

Geçtiğimiz günlerde medyaya yönelik yapılan soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy olmak üzere pek çok kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda dikkat çeken isimlerden biri de spiker Ela Rümeysa Cebeci oldu. Cebeci'nin telefon kayıtları gündem olurken testinin sonucunun pozitif çıkması da geçmişteki yorumlarının tekrar ortaya çıkmasına neden oldu. Bu Sabah isimli programda Sevilay Yılman ile girdiği uyuşturucu tartışması ise tekrar gündeme geldi.