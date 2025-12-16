onedio
Ela Rümeysa Cebeci'nin Ünlüler Hakkında Yaptığı Yorum Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
16.12.2025 - 20:10

Geçtiğimiz günlerde medyaya yönelik yapılan soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy olmak üzere pek çok kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda dikkat çeken isimlerden biri de spiker Ela Rümeysa Cebeci oldu. Cebeci'nin telefon kayıtları gündem olurken testinin sonucunun pozitif çıkması da geçmişteki yorumlarının tekrar ortaya çıkmasına neden oldu. Bu Sabah isimli programda Sevilay Yılman ile girdiği uyuşturucu tartışması ise tekrar gündeme geldi.

8 Ekim 2025 sabahı gündeme bomba gibi düşen soruşturmada pek çok ünlü ifade vermişti.

Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi kan ve saç örneği vermiş. Bu isimlerin bazılarının testleri negatif çıkarken bazılarının ise pozitif çıkmıştı.

Ela Rümeysa Cebeci ise Sevilay Yılman'la yaptığı programda bu konuya değindi.

