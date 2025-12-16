Ela Rümeysa Cebeci'nin Ünlüler Hakkında Yaptığı Yorum Gündem Oldu
Geçtiğimiz günlerde medyaya yönelik yapılan soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy olmak üzere pek çok kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda dikkat çeken isimlerden biri de spiker Ela Rümeysa Cebeci oldu. Cebeci'nin telefon kayıtları gündem olurken testinin sonucunun pozitif çıkması da geçmişteki yorumlarının tekrar ortaya çıkmasına neden oldu. Bu Sabah isimli programda Sevilay Yılman ile girdiği uyuşturucu tartışması ise tekrar gündeme geldi.
8 Ekim 2025 sabahı gündeme bomba gibi düşen soruşturmada pek çok ünlü ifade vermişti.
Ela Rümeysa Cebeci ise Sevilay Yılman'la yaptığı programda bu konuya değindi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
