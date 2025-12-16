Şamil Tayyar Yoğun Telefon Trafiğine Rağmen "Daha Büyük" İsmi Açıklamadı
Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber’de yaptığı açıklamada Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı soruşturmada “daha büyük bir isim var” iddiasında bulunmuştu. Eski AKP Milletvekili Tayyar’ın bu açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tayyar, bugün yaptığı yeni paylaşımda ise yoğun telefon trafiği yaşadığını söyledi.
Birçok kişi tarafından arandığını belirten Tayyar, 'Ortak soru şu oldu: Kim bu isim? Cevabı gizli tanık ifadesinde var. Yarın bu ifade tutanakları dosyaya girecek, kamuoyuna mal olacak, herkes öğrenecek.' dedi.
Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’ın gündemdeki uyuşturucu operasyonu ile ilgili iddiası çok konuşulmuştu.
Şamil Tayyar bugün ise bir paylaşım daha yaptı. 👇
