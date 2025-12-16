Şamil Tayyar Yoğun Telefon Trafiğine Rağmen "Daha Büyük" İsmi Açıklamadı

'Dün geceden bu yana çok yoğun bir telefon trafiği yaşadım. Önemli kısmına cevap veremedim.

Ortak soru şu oldu: Kim bu?

İlk günden bu yana masumiyet karinesine binaen dosyanın içeriğine girmedim, yine girmem.

Hiç kimseyi toptancı bir yaklaşımla suçlamadım, topluma rol model olan bu kişilerin suçsuz olmalarını umdum.

Burada itirazım, bazı şahısların imtiyazınadır.

Haklarında görece daha az iddia olanlardan en azından kan ve saç örneği alınırken, sözkonusu şahsın bırakın gözaltına alınmayı bu testten bile muaf tutulması, izaha muhtaçtır.

Zira, Cumhurbaşkanımız, ucu kime dokunursa dokunsun her türlü iddianın üzerine gidilmesi konusunda açık çek vermişti.

Kimse dokunulmaz değildir.

Soruya dönecek olursak, cevabı gizli tanık ifadesinde var.

Yarın bu ifade tutanakları dosyaya girecek, kamuoyuna mal olacak, herkes öğrenecek.

Aylar sonra işlem yapıldığında test için geçerli makul süre geçmiş olmaz mı?

Uyuşturucu kalıntısı vücuttan atıldıktan sonra teste tabi tutulmasının ne anlamı kalır?

Yarın bir gün ismi bir şekilde kamuoyuna malolacak bu şahsın töhmet altında kalmamak için şimdiden uyuşturucu testine gönüllü katılmasını salık veririm.

Eğer masum olduğunu düşünüyorsa…'