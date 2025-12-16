onedio
Şamil Tayyar Yoğun Telefon Trafiğine Rağmen "Daha Büyük" İsmi Açıklamadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.12.2025 - 22:23

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber’de yaptığı açıklamada Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı soruşturmada “daha büyük bir isim var” iddiasında bulunmuştu. Eski AKP Milletvekili Tayyar’ın bu açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tayyar, bugün yaptığı yeni paylaşımda ise yoğun telefon trafiği yaşadığını söyledi.

Birçok kişi tarafından arandığını belirten Tayyar, 'Ortak soru şu oldu: Kim bu isim? Cevabı gizli tanık ifadesinde var. Yarın bu ifade tutanakları dosyaya girecek, kamuoyuna mal olacak, herkes öğrenecek.' dedi.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’ın gündemdeki uyuşturucu operasyonu ile ilgili iddiası çok konuşulmuştu.

Şamil Tayyar bugün ise bir paylaşım daha yaptı. 👇

'Dün geceden bu yana çok yoğun bir telefon trafiği yaşadım. Önemli kısmına cevap veremedim.

Ortak soru şu oldu: Kim bu?

İlk günden bu yana masumiyet karinesine binaen dosyanın içeriğine girmedim, yine girmem.

Hiç kimseyi toptancı bir yaklaşımla suçlamadım, topluma rol model olan bu kişilerin suçsuz olmalarını umdum.

Burada itirazım, bazı şahısların imtiyazınadır.

Haklarında görece daha az iddia olanlardan en azından kan ve saç örneği alınırken, sözkonusu şahsın bırakın gözaltına alınmayı bu testten bile muaf tutulması, izaha muhtaçtır.

Zira, Cumhurbaşkanımız, ucu kime dokunursa dokunsun her türlü iddianın üzerine gidilmesi konusunda açık çek vermişti.

Kimse dokunulmaz değildir.

Soruya dönecek olursak, cevabı gizli tanık ifadesinde var.

Yarın bu ifade tutanakları dosyaya girecek, kamuoyuna mal olacak, herkes öğrenecek.

Aylar sonra işlem yapıldığında test için geçerli makul süre geçmiş olmaz mı?

Uyuşturucu kalıntısı vücuttan atıldıktan sonra teste tabi tutulmasının ne anlamı kalır?

Yarın bir gün ismi bir şekilde kamuoyuna malolacak bu şahsın töhmet altında kalmamak için şimdiden uyuşturucu testine gönüllü katılmasını salık veririm.

Eğer masum olduğunu düşünüyorsa…'

İsmail Kahraman
