Sevgili Boğa, bugün sana minik ama etkileyici sürprizlerin kapıda olduğunu müjdelemek istiyoruz. Bu sürprizler, senin ve partnerinin arasındaki duygusal bağı daha da kuvvetlendirecek. İlişkinin temel taşlarından olan empati ve anlayış bugün daha da önem kazanıyor. Bu iki kavramı hayatının merkezine yerleştirerek, yanlış anlaşılmaları en aza indirebilirsin.

Eğer henüz yalnızsan ve tabii ki aşkı arıyorsan, bugün sakin ama etkili sohbetlere kendini açmalısın. Kalbini yavaşça ve dikkatlice açmak, doğru insanla kuracağın bağlantıyı kolaylaştıracak. Unutma, her şeyin bir zamanı var ve senin aşkı bulma zamanın da elbet gelecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…