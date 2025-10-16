Sevgili Boğa, bugün Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu karışık enerji dalgalarının hayatına nasıl etki ettiğini paylaşacağız. Bu etkileşim, duyusal farkındalığını arttırıyor ve belki de hiç beklemediğin bir şekilde bedenini etkiliyor.

Dokunma hissin, sıcak ve soğuk algın daha hassas hale gelebilir. Bu durum, seni biraz rahatsız edebilir. İşte bu noktada, gözlerini ve cildini gereksiz yere zorlamamaya özen göster. Belki de biraz daha fazla dinlenmeye veya bir spa gününe ihtiyacın vardır.

Enerji dalgalanmalarını dengede tutmak için rahatlatıcı rutinler yapmayı düşünebilirsin. Belki bir yoga dersine katılmak, bir meditasyon seansı yapmak veya sadece biraz sessizlik ve huzur bulabileceğin bir yerde zaman geçirmek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…