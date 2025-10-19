Sevgili Boğa, bugün yıldızların altında parıldayan Merkür ile Mars kavuşumu, para ve değerlerine dair alanlarda göz kamaştırıcı bir ışık saçıyor. Yeni haftanın ilk gününde, cebindeki parayı çoğaltmak için kıvrak zekanı kullanabileceğin bir dizi parlak fikirler geliştirebilirsin. Pazartesi sabahının hızlı temposu seni korkutmasın, zira bu enerji, sana hem stratejik düşünme yeteneğini hem de yeni girişimlerde bulunma cesaretini armağan ediyor. Bu dönem, maddi konularda mantıklı riskler almak için en uygun zaman olabilir.

Kariyerindeyse, sağlam ve etkileyici bir hamleyle tüm dikkatleri üzerine çekebilirsin. Özellikle pazarlık, satış ve sunum gibi alanlarda, kelimelerin büyüleyici bir güce dönüşecek. Bugün, sözcükler senin en değerli sermayen olacak, tabii onları doğru kullanmayı bilirsen.

Gelelim aşka! Söz konusu duygular ise bugün, dürüstlük ve tutku birbirine karışıyor. Birine karşı duygularını açıkça ifade etme isteğin artabilir. Ancak fazla direkt olmak yerine, hislerine biraz zarafet katmanın daha etkili olacağını unutma. Tutkularını, heyecanını ve arzularını hissettiremelisin... Mantığını bir kenara bırak duygularınla hareket ettiğini ona da hissettir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…