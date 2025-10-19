Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde yıldızların altında parıldayan Merkür ile Mars'ın kavuşumu, duygusal dünyanda birtakım hareketliliklere sebep oluyor. Bu kavuşum, duygusal ifadende dürüstlüğün ve tutkunun birbirine karışmasına neden olabilir.

Birine karşı beslediğin duyguları açığa çıkarma isteğin artabilir. Belki de uzun zamandır içinde sakladığın bir aşkı, bir ilgiyi ifade etmek istersin. Ancak, burada önemli olan nokta, bu duyguları ifade ederken fazla direkt olmamak. Evet, dürüst olmalısın ama bu dürüstlüğü bir zarafetle süslemeyi unutma. Hatta duygularını, tutkularını, heyecanını ve arzularını hissettir. Biraz gizem, biraz merak uyandır. Mantığını bir kenara bırak ve duygularının seni yönlendirmesine izin ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…