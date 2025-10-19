Sevgili Boğa, gökyüzünde gerçekleşen Merkür ile Mars kavuşumu, dünyanda adeta bir deprem etkisi yaratıyor. İçinde biriktirdiğin ve bastırdığın stres, bedeninde mide çevresinde bir sıkışma, bir baskı hissi olarak kendini göstermeye başlayabilir. Bu durum, sanki içinde bir volkanın lavları yavaş yavaş yükseliyormuş gibi hissettirebilir.

Fakat endişelenme, çünkü bugün, kendini ifade etmenin en etkili yollarından biri olan yazma, senin için adeta bir terapi gibi etki yaratıyor. Konuşmakta zorlandığın, içinde bir türlü çözümleyemediğin duygularını ve düşüncelerini kağıda dök. Kalem, senin için bir anahtar olacak ve içinde biriken duygusal yükleri hafifletecek.

Bu süreçte zihnini rahatlatmayı da ihmal etme. Zihnin rahatladıkça, bedenin de iyileşme hızı artacak. Kendini daha hafif, daha enerjik hissetmeye başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…