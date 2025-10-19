onedio
20 Ekim Pazartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
20 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Ekim Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, gökyüzünde gerçekleşen Merkür ile Mars kavuşumu, dünyanda adeta bir deprem etkisi yaratıyor. İçinde biriktirdiğin ve bastırdığın stres, bedeninde mide çevresinde bir sıkışma, bir baskı hissi olarak kendini göstermeye başlayabilir. Bu durum, sanki içinde bir volkanın lavları yavaş yavaş yükseliyormuş gibi hissettirebilir.

Fakat endişelenme, çünkü bugün, kendini ifade etmenin en etkili yollarından biri olan yazma, senin için adeta bir terapi gibi etki yaratıyor. Konuşmakta zorlandığın, içinde bir türlü çözümleyemediğin duygularını ve düşüncelerini kağıda dök. Kalem, senin için bir anahtar olacak ve içinde biriken duygusal yükleri hafifletecek.

Bu süreçte zihnini rahatlatmayı da ihmal etme. Zihnin rahatladıkça, bedenin de iyileşme hızı artacak. Kendini daha hafif, daha enerjik hissetmeye başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

