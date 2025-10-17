onedio
18 Ekim Cumartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

18 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
17.10.2025 - 18:05

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

18 Ekim Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Güneş ile Chiron'un karşıtlığı, duygusal dünyan üzerinde etkiye sahip olacak gibi görünüyor. Senin için belki de artık kalbinde duvarlar örmek yerine, duygusal yakınlığa izin vermenin zamanı geldi. Kendini korumak adına ördüğün bu duvarlar, aslında seni yalnızlaştırıyor olabilir. 

Eğer halihazırda bir ilişkin varsa, bu durum daha da karmaşık hale gelebilir. Bu dönemde içe kapanman, partnerinin duygusal yakınlık beklentisini karşılamıyor olabilir. Bu durum, onun da senden uzaklaşmasına neden olabilir. Hayatındaki insana ya da belki de tamamen yabancı birine, bir kez olsun kalbini fethetmesi için bir şans ver. Kim bilir, belki de bu durum hayatını tamamen değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
