Sevgili Boğa, bugün Güneş ile Chiron'un karşıtlığı, duygusal dünyan üzerinde etkiye sahip olacak gibi görünüyor. Senin için belki de artık kalbinde duvarlar örmek yerine, duygusal yakınlığa izin vermenin zamanı geldi. Kendini korumak adına ördüğün bu duvarlar, aslında seni yalnızlaştırıyor olabilir.

Eğer halihazırda bir ilişkin varsa, bu durum daha da karmaşık hale gelebilir. Bu dönemde içe kapanman, partnerinin duygusal yakınlık beklentisini karşılamıyor olabilir. Bu durum, onun da senden uzaklaşmasına neden olabilir. Hayatındaki insana ya da belki de tamamen yabancı birine, bir kez olsun kalbini fethetmesi için bir şans ver. Kim bilir, belki de bu durum hayatını tamamen değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…