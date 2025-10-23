Sevgili Boğa, bugün tutku ve sahiplenme duygusu adeta zirveye ulaşacak. Güneş ve Plüton'un oluşturduğu kare açı, seni duygusal bir yoğunluğun ve karşı konulamaz bir çekim gücünün içine çekecek. Bu enerji dolu gün, partnerinle arandaki ilişkide belki de fark etmediğin gizli güç oyunlarını da ortaya çıkarabilir. Ancak endişelenme, bu durum aslında ilişkinin daha da derinleşmesi için bir fırsat olabilir.

Bekar bir Boğa burcuysan, bugün hayatına girecek olan kişi seni hem zorlayacak hem de tamamen büyüleyecek. Bu kişiye kalbini teslim etmeden önce dikkatli ve özenli olman gerekiyor. Ancak unutma, Plüton'un büyüleyici etkisiyle aşktan kaçışın olmayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…