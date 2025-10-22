Sevgili Boğa, bugün aşk ve ilişkilerle ilgili bir haberimiz var. Duygusal bağlarının derinleşmeye başladığı bir döneme giriyorsun. Belki de uzun süredir üzerinde düşündüğün, belirsizliklerle dolu bir ilişki durumun var. İyi haber şu ki, bu belirsizlikler bugün itibariyle netleşmeye başlayabilir.

Kalbini korumak önemli, evet ancak duygularını bastırmak da sağlıklı değil. Tam da bu noktada gökyüzünü saran Akrep burcu Güneşi, 'hissetmeden yaşamak' istemiyor. O yüzden, bu dönemde kalbini özgür bırak ve duygularını yaşa. Kendini hislerinin akışına bırak ve neler olacağını da gör! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…