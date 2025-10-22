onedio
23 Ekim Perşembe Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
23 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2025 - 18:06

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 23 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

23 Ekim Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk ve ilişkilerle ilgili bir haberimiz var. Duygusal bağlarının derinleşmeye başladığı bir döneme giriyorsun. Belki de uzun süredir üzerinde düşündüğün, belirsizliklerle dolu bir ilişki durumun var. İyi haber şu ki, bu belirsizlikler bugün itibariyle netleşmeye başlayabilir.

Kalbini korumak önemli, evet ancak duygularını bastırmak da sağlıklı değil. Tam da bu noktada gökyüzünü saran Akrep burcu Güneşi, 'hissetmeden yaşamak' istemiyor. O yüzden, bu dönemde kalbini özgür bırak ve duygularını yaşa. Kendini hislerinin akışına bırak ve neler olacağını da gör! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

