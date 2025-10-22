onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 23 Ekim Perşembe Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
23 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2025 - 18:06

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bedeninin denge arayışı içerisine girdiğini hissedeceksin. Özellikle boyun, boğaz ve ses tellerinde hassasiyetler artabilir, kendini biraz daha kırılgan hissedebilirsin. Güneş'in Akrep burcunda konumlandığı bugün, ayrıca duygularını içine atma, onları yutma eğiliminde olabilirsin. Oysa bugün konuşmak, duygularını ifade etmek en büyük şifan olacak. Kendini ifade etmek, duygularını dışa vurmak sana iyi gelecek ve ruhunda bir rahatlama hissi yaratacak.

Bunun yanında, bitki çayları ve sıcak suyla gargara yapmak gibi küçük ritüeller de ruhunu yumuşatabilir. Belki bir bardak lavanta çayı ya da papatya çayı, belki biraz bal ve limonla hazırlanmış sıcak bir içecek... Bu küçük ritüeller, hem boğazını rahatlatacak hem de ruhunda bir huzur yaratacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Boğa burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın