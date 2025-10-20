onedio
Boğa Burcu right-white
21 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ekim Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Terazi'nin zarif ve dengeli enerjisi altında beliren Yeni Ay, senin için adeta bir güzellik ve sağlık ritüeli olacak. Son zamanlarda bedenin belki de daha önce hiç olmadığı kadar ilgi ve özen talep ediyor olabilir. Cildine, saçlarına ve genel beslenme düzenine biraz daha fazla dikkat etmek, enerjini ve öz güvenini yeniden canlandıracak.

Biliyoruz ki, şeker ve unlu gıdaların cazibesi bazen karşı konulmaz olabiliyor. Ancak bu dönemde, sindirim sistemini rahatlatacak ve genel sağlığını olumlu yönde etkileyecek bir beslenme rejimine yönelmek senin için oldukça faydalı olacak. Bunun yanı sıra, doğal yağlarla yapılacak bir masaj veya hafif bir yoga pratiği, bedenini ve ruhunu yeniden canlandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
