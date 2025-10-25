Sevgili Boğa, bugün senin için özel bir gün olacak. Çünkü Merkür ile Satürn üçgeni, sabır ve kararlılık dolu bir enerjiyle seni saracak. Pazarın güç veren ritmi, maddi konularda stratejik düşünme ve planlama yapman için mükemmel bir zemin sunuyor. Birikim yapma, yatırım planları oluşturma veya bütçenin kontrolünü ele alma gibi konularda net ve keskin düşünceler geliştirebileceğin bir gün seni bekliyor.

Kariyerinde daha fazla sorumluluk almak ve işlerini düzenli bir şekilde yürütmek, bugün gökyüzünün sana sağladığı destekle çok daha kolay hale geliyor. Uzun vadeli hedeflerin için atacağın adımların kalıcı ve değerli olacağı bugünü kaçırma. Kendine güven, zira hazırladığın planlar seni daha da güçlü kılacak.

Biraz da aşk konuşalım! Aşk hayatında ise güven ve istikrar ön plana çıkıyor. Sevdiğin kişiyle ciddi bir sohbet etmek veya birlikte planlar yapmak, ilişkinin sağlamlığını daha da artıracak. Tabii eğer, Merkür ve Satürn'ün enerjisi seni sararken bekar isen ciddi ve güvenilir biriyle keyifli bir Pazar sohbetine başlayabilirsin. Dijital dünya sana aşkı getirmiş olabilir, yeni bir bağ kurma fırsatı sunabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…